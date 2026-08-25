Trabalho imediato. O Milan não descansou ontem e, menos de 24 horas depois da vitória em Turim, que abriu a temporada, o elenco estava em Milanello para preparar a partida de sexta-feira contra o Venezia. Quem jogou no Olímpico Grande Torino fez uma atividade regenerativa, enquanto todos os outros realizaram um treino normal.
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Milan volta imediatamente a campo para preparar o duelo com o Venezia: também se junta ao grupo a joia nascida em 2011 Akram Jadid
SURPRESA: TEM O JADID, NASCIDO EM 2011
A verdadeira surpresa de ontem, como informa a La Gazzetta dello Sport , foi o treino com o time principal de Akram Jadid, atacante nascido em 2011, o que deu a Amorim a chance de vê-lo de perto em ação pela primeira vez. Um garoto muito promissor, que marcou mais de 700 gols desde que está nas categorias de base do AC Milan, apesar de ter jogado quase sempre acima da idade. Jadid conquistou há apenas poucas semanas o título nacional sub-15, na final contra o Empoli.
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