A verdadeira surpresa de ontem, como informa a La Gazzetta dello Sport , foi o treino com o time principal de Akram Jadid, atacante nascido em 2011, o que deu a Amorim a chance de vê-lo de perto em ação pela primeira vez. Um garoto muito promissor, que marcou mais de 700 gols desde que está nas categorias de base do AC Milan, apesar de ter jogado quase sempre acima da idade. Jadid conquistou há apenas poucas semanas o título nacional sub-15, na final contra o Empoli.