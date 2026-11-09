A Serie A, que vem proporcionando emoções e espetáculo como não se via há muito tempo, terá uma pausa de cerca de 12 dias devido aos compromissos das seleções. Será uma oportunidade importante para os treinadores, que agora terão tempo e condições de melhorar o condicionamento físico de seus jogadores, além de trabalhar em campo, algo que não foi possível no último mês por causa de um calendário que chegou a prever três partidas em uma semana. Sorri Amorim, e não apenas pela boa vitória no campo do Genoa: o técnico português poderá trabalhar com um bom número de jogadores durante esta pausa para as seleções.
Milan: veja quem vai à seleção e quem não vai; Diawara recebe sua primeira convocação, e De Winter diz "não" a Van Bommel
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SportyNet
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Quem não vai à seleção
O ótimo início de temporada não foi suficiente para Gila convencer De La Fuente a incluí-lo na lista de convocados da Espanha, campeã do mundo. O jogador nascido em 2000, porém, segue entre os nomes monitorados pela comissão técnica da seleção espanhola.
O caso mais peculiar é o de De Winter, que preferiu não atender à convocação da Bélgica, provocando uma reação irritada de Van Bommel: o zagueiro do Milan não gostou de não ter jogado nenhum minuto na última rodada da Nations League e preferiu ficar em Milanello para trabalhar sob as ordens de Amorim.
Pavlovic foi convocado pela Sérvia, mas deve ser dispensado nas próximas horas, já que passou uma semana afastado por causa de cólicas.
Pochettino, técnico da seleção dos EUA, convocou apenas Pulisic para os próximos compromissos da equipe norte-americana, poupando o versátil jogador do Milan Musah.
PRIMEIRA VEZ
Grande fase do jovem e talentoso zagueiro do Milan Diawara: após as ótimas atuações do último mês, incluindo a titularidade no clássico contra a Inter, veio a primeira convocação para a seleção francesa sub-21. O ex-jogador do Troyes disputará um amistoso contra os amigos Bartesaghi e Camarda, convocados por Baldini para a seleção sub-21. Comotto, por sua vez, atenderá à convocação da seleção sub-20, enquanto o surpreendente Cisse fará sua estreia na seleção principal sob o comando de Mancini nos confrontos decisivos da Liga das Nações contra Bélgica e França.
Os craques em campo
Dinamarca e País de Gales serão os próximos adversários do Portugal de Ramos, que conquistou por mérito a posição de atacante titular da equipe comandada pelo técnico Jesus. A nossa Itália e a Turquia serão as adversárias da França dos jogadores do Milan Maignan e Rabiot. O insaciável Modric comandará a Croácia contra Inglaterra e República Tcheca, enquanto Jashari, apesar da má fase, foi mantido no grupo da Suíça. Por fim, Estupinan atenderá à convocação de Muneco Gallardo para o Equador.
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