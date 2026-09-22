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Milan vai contratar um meia-atacante canhoto em janeiro? Os nomes na mira e o que se sabe sobre o futuro de Hutchinson

Milan

Milan, o elenco ainda está em fase de construção: avaliações sobre uma contratação para o meio-campo ofensivo na janela de janeiro

Ruben Amorim pode aproveitar a longa pausa para dar contornos mais sólidos aos seus princípios táticos, que já contra o Lecce começaram a ganhar vida depois de uma primeira fase um pouco morna.


Amorim em suas equipes parte sempre de um 3-4-2-1 com um bloco posicional. Fez isso no Sporting e, embora com menos resultados, no Manchester United, e os meias-atacantes têm uma importância central: o técnico português lhes dá liberdade, desde que criem jogo entrando por dentro.


Nesse sentido, Pulisic é uma evolução mais vertical: falta, portanto, um meia-atacante canhoto, porque Hutchinson pode ajudar na rotação, mas ainda não está pronto para ser titular.

  • Endrick, o favorito

    Existe um nome circulado em vermelho e absolutamente no topo da lista de Cardinale e Amorim: trata-se de Endrick, do Real Madrid. O jogador da seleção brasileira já havia sido alvo de negociações por duas semanas durante o mês de agosto, mas a resistência de José Mourinho esfriou de imediato qualquer pretensão do Milan. Endrick agrada muito porque tem qualidades técnicas de primeiríssimo nível, é canhoto e pode atuar tanto como segundo atacante quanto como referência única no ataque. Em resumo, seria a contratação perfeita para este Milan.


    A viabilidade da operação depende das avaliações do Real Madrid e de Florentino Pérez decidir abrir a possibilidade de uma transferência, ainda que apenas por empréstimo. Nesse caso, o Milan estaria pronto para entrar em uma mesa em que já estão sentados outros times interessados, e entre eles também está a Roma.


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  • Sanches, uma das alternativas

    O Milan segue trabalhando para dar a Amorim um reforço para a posição de meia-atacante, e entre os nomes mais prováveis está o de Alvyn Sanches, suíço nascido em 2003 e pertencente ao Young Boys. Trata-se de um meia-atacante canhoto com as características ideais para o sistema de jogo do ex-Manchester United, que prevê a utilização de dois jogadores funcionais ao trabalho do centroavante. Sanches é considerado um dos melhores jovens talentos suíços em atividade, e o departamento de scouting do Milan o aprecia e acompanha há bastante tempo. Gardiner indicou sua candidatura, mas agora tudo passa pela decisão de Gerry Cardinale.


  • O futuro de Hutchinson

    Foi bem no período em que esteve em campo no Olímpico contra a Lazio, saindo do banco, e muito menos na chance como titular contra o Benfica em San Siro, na estreia da Liga Europa. Muito pouco até para dar um julgamento sequer parcialmente sobre Omari Hutchinson: o jogador nascido em 2003, de RedHill, chegou ao Milan por empréstimo oneroso de cerca de 4 milhões de euros. Claramente, a missão para o inglês com passaporte jamaicano é bastante complicada, considerando que a opção de compra junto ao Nottingham Forest está fixada em uma cifra próxima dos 50 milhões de euros: será preciso algo fora do comum para convencer Cardinale a investir uma quantia tão importante para adquirir seus direitos em definitivo no próximo verão.

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