Ruben Amorim pode aproveitar a longa pausa para dar contornos mais sólidos aos seus princípios táticos, que já contra o Lecce começaram a ganhar vida depois de uma primeira fase um pouco morna.





Amorim em suas equipes parte sempre de um 3-4-2-1 com um bloco posicional. Fez isso no Sporting e, embora com menos resultados, no Manchester United, e os meias-atacantes têm uma importância central: o técnico português lhes dá liberdade, desde que criem jogo entrando por dentro.





Nesse sentido, Pulisic é uma evolução mais vertical: falta, portanto, um meia-atacante canhoto, porque Hutchinson pode ajudar na rotação, mas ainda não está pronto para ser titular.