O Milan se aproxima do jogo da Europa League contra o Ferencvaros com o entusiasmo de quem venceu o dérbi em uma noite de sonho. Agora, porém, o Milan já virou a página e está concentrado na partida marcada para quinta-feira, 5 de novembro, com o objetivo de subir na classificação após somar apenas 3 pontos nas três primeiras rodadas da fase de liga. De um lado, o campo; do outro, o mercado de transferências, já que a diretoria trabalha para a janela de janeiro e tem entre seus objetivos reforçar tanto o ataque quanto a defesa. Um dos nomes na lista de Gardiner e da equipe de mercado do Milan é o do zagueiro senegalês Sylla, do Union Saint Gilloise.
AFP
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Milan: Union Saint-Gilloise tenta segurar Sylla, alvo do clube, com renovação de contrato até 2031 e reajuste salarial
Próximas partidas
Sylla renova com o Union Saint-Gilloise
Há poucos minutos, por meio de um vídeo publicado em seus canais oficiais, o clube belga anunciou a renovação do contrato do zagueiro Sylla até 2031, com um reajuste salarial. O clube belga recompensou o jovem zagueiro pelo que fez na última temporada, período em que apresentou uma evolução constante que atraiu a atenção de vários clubes, entre eles o Milan.
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