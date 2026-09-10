Milan, uma boa notícia para Amorim: Gabbia resolveu o problema no tornozelo e corre para ser relacionado contra a Lazio

Uma boa notícia para o Milan e para Ruben Amorim: Matteo Gabbia voltou a treinar com o grupo nesta manhã. O jogador revelado nas categorias de base do Milan foi obrigado a desfalcar a última partida contra a Juventus, no domingo passado, por causa de uma lesão no tornozelo. A tendência é de retorno à lista de relacionados para o compromisso do próximo sábado, no Olímpico, contra a Lazio líder.