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Matteo Gabbia MilanGetty Images

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Milan, uma boa notícia para Amorim: Gabbia resolveu o problema no tornozelo e corre para ser relacionado contra a Lazio

Milan

Milan: Gabbia voltou a treinar com o grupo e caminha para ser relacionado para a partida fora de casa contra a Lazio, em Roma

Uma boa notícia para o Milan e para Ruben Amorim: Matteo Gabbia voltou a treinar com o grupo nesta manhã. O jogador revelado nas categorias de base do Milan foi obrigado a desfalcar a última partida contra a Juventus, no domingo passado, por causa de uma lesão no tornozelo. A tendência é de retorno à lista de relacionados para o compromisso do próximo sábado, no Olímpico, contra a Lazio líder.

  • Confirmação de De Winter

    A rápida recuperação de Gabbia representa uma ótima notícia também tendo em vista a próxima maratona de jogos que espera o Milan, com 4 compromissos em 10 dias. O vice-capitão do Milan estará disponível, no máximo, no banco para o duelo contra a Lazio, do ex-Gattuso; no centro da defesa, o ótimo De Winter será confirmado, com Gila e Pavlovic pelos lados.

    • Publicidade

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