Milan: um clube italiano pensa em Rafael Leão. O Galatasaray não desiste: a situação

Leao, que ficou fora do confronto na Polônia contra o Manchester United por fadiga muscular, segue de saída, mas o Milan não tem nenhuma intenção de vendê-lo a preço baixo. Em outras palavras, ele só sairá em determinadas condições. O valor para adquirir seus direitos econômicos em relação ao início do verão caiu, de 55-60 milhões para 45 milhões, mas no momento não há propostas na mesa. Segundo Mattia Moretto, o português recebeu sondagens de um time italiano (os rumores sobre a Fiorentina foram desmentidos), mas no momento o atacante fecha as portas para uma transferência para a Serie A. Não apenas por uma questão de custos.