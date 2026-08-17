Rafa Leao continua no centro do mercado. O atacante português não está na lista de saídas de Ruben Amorim, ao contrário dos companheiros de setor Nkunku e Gimenez, mas seu futuro no Milan segue em dúvida. Como informou Sky Sport ao longo desta semana, o ex-Lille se reunirá pessoalmente com Gerry Cardinale para entender melhor a situação. Um cara a cara solicitado justamente pelo número um do fundo RedBird Capitals, que controla o Milan, para tentar pôr um ponto final no caso que envolve as declarações do passado, mas sobretudo o presente e o futuro.
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Milan: um clube italiano pensa em Rafael Leão. O Galatasaray não desiste: a situação
Leão agrada na Itália
Leao, que ficou fora do confronto na Polônia contra o Manchester United por fadiga muscular, segue de saída, mas o Milan não tem nenhuma intenção de vendê-lo a preço baixo. Em outras palavras, ele só sairá em determinadas condições. O valor para adquirir seus direitos econômicos em relação ao início do verão caiu, de 55-60 milhões para 45 milhões, mas no momento não há propostas na mesa. Segundo Mattia Moretto, o português recebeu sondagens de um time italiano (os rumores sobre a Fiorentina foram desmentidos), mas no momento o atacante fecha as portas para uma transferência para a Serie A. Não apenas por uma questão de custos.
O Galatasaray segue na disputa
Para Leao, a hipótese Galatasaray segue viva. Depois do não de Gabriel Martinelli, que deixará o Arsenal, mas não quer se transferir para a Turquia, o camisa 10 do Milan voltou a ser prioridade, apesar da chegada do meia-atacante Aleksej Batrakov, do Lokomotiv Moscou, por 25 milhões. O clube campeão da Super Lig, porém, não quer ir além da última oferta de 35 milhões mais bônus, convicto de que, com a aproximação do fim da janela, o Milan terá de baixar as exigências. A janela de verão na Turquia fecha em 4 de setembro; para Leao, está pronto um contrato de cinco anos, de 10-12 milhões de euros líquidos por temporada.
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