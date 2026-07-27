Milan, troca de documentos em curso com o Troyes: operação de 3 milhões de euros mais 10% sobre uma futura revenda

A ideia inicial era contratá-lo e integrá-lo no Milan Futuro para o fazer crescer gradualmente, proporcionando-lhe a primeira experiência em Itália num contexto diferente e longe dos holofotes, mas nas últimas horas ganhou seriamente força a hipótese de o colocar de imediato na equipa principal como alternativa ao central sérvio. As características são semelhantes: pé esquerdo e qualidade na fase de construção, ao longo da temporada poderá ter espaço na rotação do treinador português.





No ano passado somou 17 jogos entre campeonato e taça - quase todos a partir de fevereiro -, um golo e uma assistência pelo Troyes. Amorim aprovou a sua contratação também porque, no flanco, tem mais pulmão do que Bartesaghi e, na construção a partir de trás, consegue encontrar o passe entre linhas ou fazer variações de jogo de 40 metros.