O Milan contratou um gigante bom para a defesa, com 1,90 metro. Sankhoun Diawara chega do Troyes por cerca de três milhões de euros, bónus incluídos, mais 10% sobre uma futura revenda, e será o substituto de Pavlovic na defesa a três de Amorim. É esquerdino, técnico, tem pernas longas e sabe impor-se no jogo aéreo. Para um futebol que quer ser dominador, como o que Ruben pede, pode ser o perfil certo.
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Milan, troca de documentos em curso com o Troyes: operação de 3 milhões de euros mais 10% sobre uma futura revenda
FUNÇÃO E CARACTERÍSTICAS
A ideia inicial era contratá-lo e integrá-lo no Milan Futuro para o fazer crescer gradualmente, proporcionando-lhe a primeira experiência em Itália num contexto diferente e longe dos holofotes, mas nas últimas horas ganhou seriamente força a hipótese de o colocar de imediato na equipa principal como alternativa ao central sérvio. As características são semelhantes: pé esquerdo e qualidade na fase de construção, ao longo da temporada poderá ter espaço na rotação do treinador português.
No ano passado somou 17 jogos entre campeonato e taça - quase todos a partir de fevereiro -, um golo e uma assistência pelo Troyes. Amorim aprovou a sua contratação também porque, no flanco, tem mais pulmão do que Bartesaghi e, na construção a partir de trás, consegue encontrar o passe entre linhas ou fazer variações de jogo de 40 metros.
Desviado do Udinese, eis quando chega
Diawara nasceu de pais de origens senegalesa, maliana e guineense. Soma duas presenças pela França sub-19 e sonha com uma ascensão que, graças à transferência para o Milan, pode tornar-se realidade. O AC Milan superou a concorrência de Udinese e Rangers Glasgow e está a pôr em marcha a máquina burocrática que levará à assinatura de um contrato de longa duração: o jogador nascido em 2006 é esperado em Milão esta semana para os exames médicos com o AC Milan.
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