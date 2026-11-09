Nesta primeira fase do campeonato, o Milan teve de lidar com vários jogadores lesionados, o que limitou o rodízio no elenco de Ruben Amorim. Saelemakers pode voltar a ficar à disposição do técnico português apenas na reta final da temporada, enquanto Gabbia e Chukwueze ainda precisarão de dois a três meses. A situação é diferente para Tomori e Loftus-Cheek, que farão de tudo para voltar ao grupo após a pausa.
Milan: Tomori e Loftus-Cheek trabalham para enfrentar o Frosinone; Amorim conta com a recuperação dos dois
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SportyNet
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A SITUAÇÃO
Durante a partida entre Milan e Bologna, Fikayo Tomori sofreu uma lesão em um músculo flexor medial da coxa direita. Um novo exame está previsto para meados de novembro: o ex-jogador do Chelsea tem boas chances de voltar ao grupo para Milan x Frosinone, no próximo dia 22 de novembro, após a pausa para os compromissos das seleções.
Ruben Loftus-Cheek sofreu uma lesão em um músculo flexor medial da coxa esquerda após a partida contra o Bournemouth e também passará por novos exames nos próximos dias. O objetivo, assim como no caso de Tomori, é tentar estar disponível após a pausa.
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