Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Leao nuova maglia Milan 2026 27Ac Milan

Traduzido por

Milan: termina a cúpula com o Fenerbahçe por Leão; veja o que vaza sobre a negociação

Milan

Apesar da reunião de hoje entre o Milan e o Fenerbahçe, a distância entre a pedida e a oferta pela transferência de Leão ainda é grande.

Cihan Kamer, chefe do futebol do Fenerbahce, deixou Milão por volta das 16h15 para voar à Polônia, onde amanhã enfrentará o Gornik Zabrze depois da vitória por 1 a 0 no jogo de ida das preliminares da Champions League. A reunião com o Milan aconteceu depois do almoço e marcou o início da negociação.

  • DISTÂNCIA DE 10 MILHÕES

    Almastadt recebeu Kamer na sede do Milan para uma reunião que não levou a avanços decisivos. O Milan reiterou que, neste momento, a pedida é de 60 milhões e não há intenção de dar descontos. No máximo, seriam consideradas ofertas que, com bônus, chegassem a esse valor. O Fenerbahçe pode chegar, no máximo, a 50 entre valor fixo e bônus, embora na primeira proposta tivesse parado em 42.

    • Publicidade

  • O pedido de Leão

    Rafael Leão está começando a se abrir de forma concreta para a Turquia, mas parte de uma pedida de 10 milhões garantidos, mais bônus para chegar a 12. O Fenerbahçe oferece 8 milhões de base fixa; a distância é importante, mas ao mesmo tempo pode ser reduzida. O Fenerbahçe continuará o diálogo com o Milan e tentará se aproximar da pedida, enquanto o Galatasaray prepara uma contraproposta: o dérbi turco por Leão está apenas começando.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Amistosos de clubes
Milan crest
Milan
MIL
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT