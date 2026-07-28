Cihan Kamer, chefe do futebol do Fenerbahce, deixou Milão por volta das 16h15 para voar à Polônia, onde amanhã enfrentará o Gornik Zabrze depois da vitória por 1 a 0 no jogo de ida das preliminares da Champions League. A reunião com o Milan aconteceu depois do almoço e marcou o início da negociação.
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Milan: termina a cúpula com o Fenerbahçe por Leão; veja o que vaza sobre a negociação
DISTÂNCIA DE 10 MILHÕES
Almastadt recebeu Kamer na sede do Milan para uma reunião que não levou a avanços decisivos. O Milan reiterou que, neste momento, a pedida é de 60 milhões e não há intenção de dar descontos. No máximo, seriam consideradas ofertas que, com bônus, chegassem a esse valor. O Fenerbahçe pode chegar, no máximo, a 50 entre valor fixo e bônus, embora na primeira proposta tivesse parado em 42.
O pedido de Leão
Rafael Leão está começando a se abrir de forma concreta para a Turquia, mas parte de uma pedida de 10 milhões garantidos, mais bônus para chegar a 12. O Fenerbahçe oferece 8 milhões de base fixa; a distância é importante, mas ao mesmo tempo pode ser reduzida. O Fenerbahçe continuará o diálogo com o Milan e tentará se aproximar da pedida, enquanto o Galatasaray prepara uma contraproposta: o dérbi turco por Leão está apenas começando.
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