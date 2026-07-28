Almastadt recebeu Kamer na sede do Milan para uma reunião que não levou a avanços decisivos. O Milan reiterou que, neste momento, a pedida é de 60 milhões e não há intenção de dar descontos. No máximo, seriam consideradas ofertas que, com bônus, chegassem a esse valor. O Fenerbahçe pode chegar, no máximo, a 50 entre valor fixo e bônus, embora na primeira proposta tivesse parado em 42.