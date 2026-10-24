É um sábado para o Milan esquecer o quanto antes: Amorim terá de deixar Rabiot, Moreira e Gila em casa. Os três jogadores do Milan enfrentam problemas físicos e se somam à lista de desfalques, que já incluía Terracciano, Gabbia, Saelemaekers e Chukwueze. As ausências pesam muito, e o Milan vive uma situação de emergência total. Veja as possíveis escolhas de Amorim para a escalação.