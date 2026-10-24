É um sábado para o Milan esquecer o quanto antes: Amorim terá de deixar Rabiot, Moreira e Gila em casa. Os três jogadores do Milan enfrentam problemas físicos e se somam à lista de desfalques, que já incluía Terracciano, Gabbia, Saelemaekers e Chukwueze. As ausências pesam muito, e o Milan vive uma situação de emergência total. Veja as possíveis escolhas de Amorim para a escalação.
Milan terá escalação reformulada contra a Udinese: Amorim precisa improvisar o time; veja os prováveis 11 titulares
4-3-3
No Blue Energy Stadium, o Milan entrará em campo no 4-3-3. Amorim testou Tomori como lateral-direito e Bartesaghi no lado oposto: o jogador da seleção italiana de base leva ligeira vantagem sobre Estupinan. Pavlovic e De Winter terão de fazer horas extras como dupla de zagueiros.
Chance para Jashari
Musah tem vaga garantida entre os titulares e, muito provavelmente, jogará como meia pela direita, com a armação entregue à lenda Modric. Para completar o setor, Amorim avalia a opção Jashari: o suíço pode ter uma grande oportunidade de começar a partida como meia pela esquerda, com Comotto sendo o único meio-campista no banco de reservas.
CISSÉ AO LADO DE PULISIC E RAMOS
Ramos não está 100%, mas vai jogar no sacrifício e começar como referência no ataque. Cisse e Pulisic atuarão pelos lados, com o objetivo claro de abastecer o atacante português.
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