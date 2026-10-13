Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Grafica Calciomercato Pavlovic Milan 2026 16 9Calciomercato/Getty Images
Traduzido por

Milan: Strahinja Pavlovic está na sede do clube para renovar contrato até 2031; os detalhes

Milan
Mercado da bola
S. Pavlovic

Strahinja Pavlovic renova com o Milan. Segundo a Sky Sport, o zagueiro sérvio, cujo contrato vence em 2028, chegou há pouco à Casa Milan para assinar a renovação com o clube. Ele deve assinar um novo acordo até 2031. O ex-jogador do Salzburg, que enfrentará seu ex-clube na quinta-feira, pela Liga Europa, deve ter um aumento em relação ao salário atual de 1,7 milhão de euros líquidos por ano.

  • O MILAN É A PRIORIDADE

    Pavlovic chegou ao Milan no verão de 2024. O primeiro ano sob o comando de Fonseca e Conceição foi de altos e baixos. Na temporada passada, com Massimiliano Allegri no banco de reservas, tornou-se uma peça segura na defesa. Neste ano, é um dos pontos fortes do setor defensivo comandado por Ruben Amorim. Com a camisa do Milan, marcou 7 gols em 80 partidas entre campeonato e copas. Em abril passado, falou assim sobre seu futuro: "Acho que quero ficar muito tempo no Milan. Gosto da cidade, do ambiente e também dos nossos torcedores. Estou muito feliz aqui e quero vencer com o Milan", disse à Sportmediaset . "Cantar com a torcida depois do jogo? Isso também acontecia quando eu estava no Partizan. Precisamos estar unidos com nossos torcedores." 

  • QUANTO GANHA

    Pavlovic, que recusou a Premier League para permanecer no Milan, segundo La Gazzetta dello Sport , deve receber cerca de 3 milhões de euros líquidos com o novo acordo.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
Próximas partidas
SAL

SAL

Liga Europa

15 de out. de 2026

MIL

MIL