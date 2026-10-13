Milan: Strahinja Pavlovic está na sede do clube para renovar contrato até 2031; os detalhes

Pavlovic chegou ao Milan no verão de 2024. O primeiro ano sob o comando de Fonseca e Conceição foi de altos e baixos. Na temporada passada, com Massimiliano Allegri no banco de reservas, tornou-se uma peça segura na defesa. Neste ano, é um dos pontos fortes do setor defensivo comandado por Ruben Amorim. Com a camisa do Milan, marcou 7 gols em 80 partidas entre campeonato e copas. Em abril passado, falou assim sobre seu futuro: "Acho que quero ficar muito tempo no Milan. Gosto da cidade, do ambiente e também dos nossos torcedores. Estou muito feliz aqui e quero vencer com o Milan", disse à Sportmediaset . "Cantar com a torcida depois do jogo? Isso também acontecia quando eu estava no Partizan. Precisamos estar unidos com nossos torcedores."