Strahinja Pavlovic renova com o Milan. Segundo a Sky Sport, o zagueiro sérvio, cujo contrato vence em 2028, chegou há pouco à Casa Milan para assinar a renovação com o clube. Ele deve assinar um novo acordo até 2031. O ex-jogador do Salzburg, que enfrentará seu ex-clube na quinta-feira, pela Liga Europa, deve ter um aumento em relação ao salário atual de 1,7 milhão de euros líquidos por ano.
Milan: Strahinja Pavlovic está na sede do clube para renovar contrato até 2031; os detalhes
O MILAN É A PRIORIDADE
Pavlovic chegou ao Milan no verão de 2024. O primeiro ano sob o comando de Fonseca e Conceição foi de altos e baixos. Na temporada passada, com Massimiliano Allegri no banco de reservas, tornou-se uma peça segura na defesa. Neste ano, é um dos pontos fortes do setor defensivo comandado por Ruben Amorim. Com a camisa do Milan, marcou 7 gols em 80 partidas entre campeonato e copas. Em abril passado, falou assim sobre seu futuro: "Acho que quero ficar muito tempo no Milan. Gosto da cidade, do ambiente e também dos nossos torcedores. Estou muito feliz aqui e quero vencer com o Milan", disse à Sportmediaset . "Cantar com a torcida depois do jogo? Isso também acontecia quando eu estava no Partizan. Precisamos estar unidos com nossos torcedores."
QUANTO GANHA
Pavlovic, que recusou a Premier League para permanecer no Milan, segundo La Gazzetta dello Sport , deve receber cerca de 3 milhões de euros líquidos com o novo acordo.
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