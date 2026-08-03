A única certeza nesta fase é que o mood mudou. Leao não é mais o jogador inquieto do fim de maio que queria sair do Milan a qualquer custo; a sensação é que ele esteja repensando seu futuro longe de Milão. Ontem, ele publicou uma foto treinando em Perth, para a qual colocou como trilha sonora um trecho da música "22 Meu Vulgo", que diz o seguinte: “Lembrando da forma como você me faz sentir, se o amor que tínhamos fosse real, então por que você iria embora e partir? Pensei em parar. Caí e me levantei. Estou lutando para me concentrar. Confesso: não gosto de fracassar".

Na reportagem de hoje da Sky, o atacante português foi flagrado rindo e brincando com os companheiros, fazendo os exercícios com um grande sorriso estampado no rosto.