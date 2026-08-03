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cm grafica leao milan 2026 16 9Getty Images

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Milan, sorrisos australianos para Leão: atacante português caminha para dizer "não" ao Fenerbahçe; o que muda no mercado

Milan

As imagens da Sky mostram um Leao sereno e sorridente sob o comando de Amorim: o português mudou de ideia?

A única certeza nesta fase é que o mood mudou. Leao não é mais o jogador inquieto do fim de maio que queria sair do Milan a qualquer custo; a sensação é que está repensando seu futuro longe de Milão. Ontem, ele publicou uma foto treinando em Perth, para a qual colocou como trilha um trecho da música "22 Meu Vulgo", que diz o seguinte: “Lembrando da maneira como você me faz sentir, se o amor que tínhamos fosse real, então por que você deveria ir embora e partir? Pensei em ficar. Caí e me levantei. Estou lutando para me concentrar. Confesso, não gosto de falhar".  

Na reportagem de hoje da Sky, o atacante português foi flagrado enquanto ria e brincava com os companheiros, fazendo os exercícios com um grande sorriso estampado no rosto.

  • BOA SINTONIA

    Com Amorim e sua comissão técnica, parece haver uma boa sintonia, e a Leao agrada seu jogo ofensivo e a metodologia usada nos treinamentos. São primeiros indícios que, no momento, não dizem tudo, mas abrem uma nova possibilidade: Leao tem contrato até 2028 e hoje as chances de sua permanência são maiores do que as de uma saída.

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  • A CAMINHO DO NÃO

    Um mês até o fim da janela é uma eternidade, e o Milan segue focado na saída de Leao, salvo se determinadas condições se concretizarem: avaliação de 50 milhões e uma operação em definitivo. Nas últimas horas, Leao enviou sinais negativos ao Fenerbahce, que estava preparando uma segunda oferta para apresentar ao Milan. O "não" parece definitivo, à espera de entender o que fará o Galatasaray. Enquanto isso, Rafa treina e sorri para o Milan.

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