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imago-sport-1082680601.jpgZUMA Press Wire
Alvino Hanafi

Traduzido por

Milan Skriniar sente uma "grande responsabilidade" enquanto o Fenerbahce encerra ausência de 18 anos na Liga dos Campeões contra a Roma

Fenerbahçe x Roma
Liga dos Campeões
M. Skriniar
Fenerbahçe
Roma

O capitão do Fenerbahce, Milan Skriniar, falou sobre a imensa responsabilidade sobre seus ombros enquanto o gigante turco encerra um jejum de 18 anos na Champions League contra a Roma. O defensor insistiu que seu time precisa explorar as fraquezas da Roma para conquistar os três pontos em Istambul.

  • Skriniar lidera o Fenerbahce após espera de 18 anos

    O capitão do Fenerbahce, Milan Skriniar, liderará sua equipe no Chobani Stadium, já que o clube encerra uma ausência de 18 anos da fase principal da Champions League contra a Roma. O gigante turco superou três fases classificatórias sob o comando do técnico Ismail Kartal para garantir seu retorno.

    Falando ao lado de Kartal na entrevista coletiva pré-jogo, Skriniar reconheceu o peso emocional de trazer de volta a elite do futebol europeu para Istambul.

    O defensor enfatizou que o elenco está totalmente ciente do que esse marco significa para os torcedores após quase duas décadas longe.


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  • Fenerbahce SK v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport

    Capitão destaca responsabilidade com os torcedores

    Skriniar destacou que a equipe sente uma grande obrigação de fazer uma atuação memorável contra seus adversários italianos. Ele pediu aos companheiros de time que garantam o máximo de pontos para dar início à campanha europeia.

    O internacional eslovaco insistiu que o Fenerbahce entra em todos os torneios com a ambição de chegar ao mais alto nível.

    "Sentimos uma enorme responsabilidade com os nossos torcedores, com a volta da Champions League a este estádio após 18 anos", afirmou Skriniar. "Queremos conquistar nossos primeiros pontos amanhã."

  • Explorando as fraquezas da Roma de Gasperini

    Analisando o adversário, Skriniar reconheceu a boa fase da Roma sob o comando de Gian Piero Gasperini, com a equipe da Serie A liderando a tabela nacional. No entanto, o capitão segue confiante de que o Fenerbahce pode encontrar brechas na defesa italiana.

    O Fenerbahce chega para a partida buscando um resultado positivo depois de sofrer uma derrota no dérbi nacional para o Besiktas no fim de semana.

    "A Roma é um adversário forte, organizado e em boa fase", observou Skriniar. "Precisamos aproveitar os momentos de fragilidade deles."

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  • imago-sport-1082412131.jpgZUMA Press Wire

    O foco muda para o gramado no Chobani Stadium

    Com Romelu Lukaku se preparando para enfrentar seu ex-clube e vários jogadores importantes fora por lesão, a liderança de Skriniar será vital para os anfitriões.

    O Fenerbahce quer usar a atmosfera apaixonada de Istambul para superar a Roma e estabelecer uma base forte na fase de liga.

    Skriniar e seus companheiros de equipe vão tentar transformar o foco pré-jogo em três pontos cruciais no maior palco do futebol europeu.

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