O capitão do Fenerbahce, Milan Skriniar, liderará sua equipe no Chobani Stadium, já que o clube encerra uma ausência de 18 anos da fase principal da Champions League contra a Roma. O gigante turco superou três fases classificatórias sob o comando do técnico Ismail Kartal para garantir seu retorno.

Falando ao lado de Kartal na entrevista coletiva pré-jogo, Skriniar reconheceu o peso emocional de trazer de volta a elite do futebol europeu para Istambul.

O defensor enfatizou que o elenco está totalmente ciente do que esse marco significa para os torcedores após quase duas décadas longe.



