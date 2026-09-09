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Milan Skriniar sente uma "grande responsabilidade" enquanto o Fenerbahce encerra ausência de 18 anos na Liga dos Campeões contra a Roma
Skriniar lidera o Fenerbahce após espera de 18 anos
O capitão do Fenerbahce, Milan Skriniar, liderará sua equipe no Chobani Stadium, já que o clube encerra uma ausência de 18 anos da fase principal da Champions League contra a Roma. O gigante turco superou três fases classificatórias sob o comando do técnico Ismail Kartal para garantir seu retorno.
Falando ao lado de Kartal na entrevista coletiva pré-jogo, Skriniar reconheceu o peso emocional de trazer de volta a elite do futebol europeu para Istambul.
O defensor enfatizou que o elenco está totalmente ciente do que esse marco significa para os torcedores após quase duas décadas longe.
- Getty Images Sport
Capitão destaca responsabilidade com os torcedores
Skriniar destacou que a equipe sente uma grande obrigação de fazer uma atuação memorável contra seus adversários italianos. Ele pediu aos companheiros de time que garantam o máximo de pontos para dar início à campanha europeia.
O internacional eslovaco insistiu que o Fenerbahce entra em todos os torneios com a ambição de chegar ao mais alto nível.
"Sentimos uma enorme responsabilidade com os nossos torcedores, com a volta da Champions League a este estádio após 18 anos", afirmou Skriniar. "Queremos conquistar nossos primeiros pontos amanhã."
Explorando as fraquezas da Roma de Gasperini
Analisando o adversário, Skriniar reconheceu a boa fase da Roma sob o comando de Gian Piero Gasperini, com a equipe da Serie A liderando a tabela nacional. No entanto, o capitão segue confiante de que o Fenerbahce pode encontrar brechas na defesa italiana.
O Fenerbahce chega para a partida buscando um resultado positivo depois de sofrer uma derrota no dérbi nacional para o Besiktas no fim de semana.
"A Roma é um adversário forte, organizado e em boa fase", observou Skriniar. "Precisamos aproveitar os momentos de fragilidade deles."
- ZUMA Press Wire
O foco muda para o gramado no Chobani Stadium
Com Romelu Lukaku se preparando para enfrentar seu ex-clube e vários jogadores importantes fora por lesão, a liderança de Skriniar será vital para os anfitriões.
O Fenerbahce quer usar a atmosfera apaixonada de Istambul para superar a Roma e estabelecer uma base forte na fase de liga.
Skriniar e seus companheiros de equipe vão tentar transformar o foco pré-jogo em três pontos cruciais no maior palco do futebol europeu.
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