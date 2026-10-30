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Milan Cardinale NBA dekstopGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Milan, San Donato não continuará sendo um terreno vazio: projeto de arena para 20 mil lugares está pronto. Será a casa de uma franquia da NBA Europe

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O que vai acontecer com os terrenos comprados em San Donato pelo Milan e por Gerry Cardinale?

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Depois da apresentação com toda a pompa do novo Generali Stadium, que será a nova casa da Inter e do Milan, olhar para as decisões tomadas pelo Milan em fevereiro de 2024 pode dar a impressão de que voltamos quase duas eras geológicas no tempo. Mas, na verdade, faz pouco mais de dois anos que a ideia de Gerry Cardinale levou o clube a adquirir uma extensa área de terrenos no município de San Donato, com o objetivo de construir ali seu novo estádio próprio (e sem dividir com outro clube).

Em dois anos, tudo mudou, menos um fato: o Milan ainda é dono daqueles terrenos. O que fazer com eles? Que futuro terão? O proprietário Gerry Cardinale já tem uma ideia concreta do que desenvolver nesses espaços e de como fazê-lo.

  • TERRENOS COMPRADOS POR 40 MILHÕES

    Depois de assumir o controle da Sportlifecity, empresa que detinha os direitos de uso das áreas de San Francesco, em San Donato Milanese, o Milan comprou os terrenos por um total de 40 milhões de euros.

    A escritura foi assinada em 8 de fevereiro de 2024 por meio da SportCityLife. Toda a área de San Francesco se estende por mais de 108.000-256.000 metros quadrados (incluindo os lotes vinculados ao plano integrado) e, pelo menos inicialmente, pensava-se que ali poderia ser construído um estádio próprio, desvinculando o Milan da Inter.

    Não foi o que aconteceu. A pressão sobre a prefeitura de Milão deu resultado e, apenas um ano e meio depois, Inter e Milan compraram juntos os terrenos adjacentes e o atual estádio Giuseppe Meazza, em San Siro.

  • Nada de Milan, sim ao basquete da NBA

    Os terrenos de San Donato continuam lá, pertencem ao Milan, mas estão sem uso. Ainda assim, Cardinale tem planos claros para desenvolver esse patrimônio: antes de tudo, será construído no local um ginásio com capacidade para 20 mil pessoas, que será o centro do plano comercial para a área.

    O ginásio receberá, naturalmente, eventos e shows, mas será projetado sobretudo para ser a casa de uma franquia que participará da nova liga que a NBA está desenvolvendo na Europa, a NBA Europe. É pouco provável que essa equipe seja o Olimpia Milano, que, no entanto, deverá ingressar na liga e permanecer sob o controle da família Armani. É mais provável que a franquia surja da compra ou da transformação dos direitos esportivos de outro clube tradicional da Lombardia, como o Varese Basket.

    Em resumo, nada disso diz respeito diretamente ao clube de futebol, mas mostra um olhar voltado ao mundo do entretenimento e a outro esporte em expansão, o basquete.

  • A CONFIRMAÇÃO DE CARDINALE

    E, em entrevista ao Repubblica, o número 1 do fundo RedBird Capitals confirmou que pretende se estabelecer de forma mais ativa em Milão e explicou seu projeto para as áreas de San Donato

    Você tem passado bastante tempo em Milão: já se adaptou?

    "Estou pensando em comprar uma casa aqui. Gostaria de aproveitar a cidade, passear pela Montenapoleone".

    O que vocês farão com San Donato?

    "Já preparamos tudo para iniciar as obras de uma arena de 20 mil lugares para a NBA Europe. Queremos estar presentes com uma franquia em Milão. Também tenho ambições no tênis".

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