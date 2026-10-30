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Depois da apresentação com toda a pompa do novo Generali Stadium, que será a nova casa da Inter e do Milan, olhar para as decisões tomadas pelo Milan em fevereiro de 2024 pode dar a impressão de que voltamos quase duas eras geológicas no tempo. Mas, na verdade, faz pouco mais de dois anos que a ideia de Gerry Cardinale levou o clube a adquirir uma extensa área de terrenos no município de San Donato, com o objetivo de construir ali seu novo estádio próprio (e sem dividir com outro clube).

Em dois anos, tudo mudou, menos um fato: o Milan ainda é dono daqueles terrenos. O que fazer com eles? Que futuro terão? O proprietário Gerry Cardinale já tem uma ideia concreta do que desenvolver nesses espaços e de como fazê-lo.