Milan, Saelemaekers: "Baresi sempre tinha um bom conselho para nós: era incrível. Amorim? Vamos dar tudo por ele"

Sobre o primeiro impacto com o treinador e com a comissão técnica: "Foi bom logo de cara. Dá para sentir o profissionalismo do treinador e de toda a sua comissão técnica: ele já teve grandes resultados com grandes equipes, e estamos felizes por tê-lo aqui conosco. Queremos dar muito por ele, sabemos que podemos fazer coisas boas neste ano: temos a determinação certa. O fim da temporada passada foi difícil para todos porque tínhamos grandes ambições, mas não conseguimos chegar onde queríamos. Neste ano é uma nova temporada e vamos tentar fazer melhor"

Sobre a posição preferida no 3-4-2-1 de Amorim: "Só de me colocar em campo já fico feliz. Ainda não conversamos sobre isso, mas o treinador já sabe que, em qualquer posição em que eu jogar, sempre darei o máximo. Para mim, o importante é a equipe, o Milan. Queremos fazer grandes coisas e acho que todo jogador está disponível para atuar em qualquer posição em campo e dar o máximo. A mentalidade de cada jogador será importante: assim dá para vencer os jogos"