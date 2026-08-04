Alexis Saelemaekers foi o grande protagonista da coletiva de imprensa antes de Milan x Inter, em Perth. O curinga belga se expressou assim: "Queria apresentar minhas condolências a toda a família de Franco Baresi e às pessoas que eram próximas dele. Tomo a liberdade de fazer isso em nome de todos os meus companheiros. Embora eu tenha chegado há pouco tempo aqui em Perth, as primeiras conversas que tive com os outros foram sobre Franco Baresi e senti a tristeza pela notícia de sua morte. Franco, mesmo que não estivesse sempre conosco durante as partidas, sempre tinha um bom conselho e uma boa palavra quando nos via: era algo incrível. Para rapazes como eu, que não tiveram a sorte de vê-lo jogar, dava para ver que ele era um exemplo pelo apego à camisa, pelo que fazia pela equipe. Dava para sentir que ele tinha o Milan no sangue e transmitia isso todas as vezes que o víamos. São dias muito tristes também para nós, lamentamos muito não poder estar no funeral. Vamos dar tudo nesta temporada por ele"
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Milan, Saelemaekers: "Baresi sempre tinha um bom conselho para nós: era incrível. Amorim? Vamos dar tudo por ele"
O IMPACTO COM AMORIM
Sobre o primeiro impacto com o treinador e com a comissão técnica: "Foi bom logo de cara. Dá para sentir o profissionalismo do treinador e de toda a sua comissão técnica: ele já teve grandes resultados com grandes equipes, e estamos felizes por tê-lo aqui conosco. Queremos dar muito por ele, sabemos que podemos fazer coisas boas neste ano: temos a determinação certa. O fim da temporada passada foi difícil para todos porque tínhamos grandes ambições, mas não conseguimos chegar onde queríamos. Neste ano é uma nova temporada e vamos tentar fazer melhor"
Sobre a posição preferida no 3-4-2-1 de Amorim: "Só de me colocar em campo já fico feliz. Ainda não conversamos sobre isso, mas o treinador já sabe que, em qualquer posição em que eu jogar, sempre darei o máximo. Para mim, o importante é a equipe, o Milan. Queremos fazer grandes coisas e acho que todo jogador está disponível para atuar em qualquer posição em campo e dar o máximo. A mentalidade de cada jogador será importante: assim dá para vencer os jogos"
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