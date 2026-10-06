A campanha de contratações do Milan para Ruben Amorim foi concluída no verão com duas grandes contratações pagas a peso de ouro. A primeira foi o atacante português Gonçalo Ramos do PSG e a segunda foi Diego Moreira do Strasburgo.
A peso de ouro, sim, mas quanto?Calcio e Finança revelou os valores reais do negócio depois de analisar os documentos assinados com o clube francês, e os números, incluindo os bônus, colocam o belga até mesmo na segunda posição entre os jogadores mais caros de todos os tempos, justamente atrás do companheiro de equipe português.