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Emanuele Tramacere
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Milan, revelados os valores do negócio por Moreira: com todos os bônus, pode chegar a 67,8 milhões

Milan
Strasbourg
D. Moreira

O ponta belga foi a segunda contratação mais cara da história do AC Milan.

A campanha de contratações do Milan para Ruben Amorim foi concluída no verão com duas grandes contratações pagas a peso de ouro. A primeira foi o atacante português Gonçalo Ramos do PSG e a segunda foi Diego Moreira do Strasburgo.

A peso de ouro, sim, mas quanto?Calcio e Finança revelou os valores reais do negócio depois de analisar os documentos assinados com o clube francês, e os números, incluindo os bônus, colocam o belga até mesmo na segunda posição entre os jogadores mais caros de todos os tempos, justamente atrás do companheiro de equipe português.

  • BASE FIXA

    O valor-base, em dinheiro vivo, que o Milan pagou e pagará ao Strasbourg pela parte fixa desta operação é de mais de 51 milhões de euros, mais precisamente 51 milhões, 282 mil e 51 euros, mas poderá aumentar com dois tipos diferentes de bônus.

  • Os bônus pessoais

    O início dos bônus passa pelo desempenho que Moreira pode alcançar em campo. Se o ex-Strasburgo atingir um total de 10 entre gols e assistências em uma única temporada, o Milan pagará pouco mais de 2 milhões de euros.

    A segunda opção de bônus está ligada às partidas. Se Moreira somar 15 jogos como titular com uma minutagem de pelo menos 45 minutos, então o Milan terá de pagar pouco mais de 1 milhão de euros, até um máximo total de 5,13 milhões de euros ao longo de toda a duração do contrato.

    Por fim, se Moreira chegar a um acordo para renovar seu contrato, outros 2 milhões de euros aproximadamente deverão ser pagos ao Strasburgo, até um máximo de 4,1 milhões em caso de dupla renovação.

  • Os bônus da equipe

    Além dos bônus pessoais, há a cláusula relativa aos resultados da equipe. Se o Milan garantir a classificação para a próxima Champions League, o Milan assegurará cerca de 1 milhão de euros ao clube francês, e o valor se repetirá a cada ano ao longo do contrato atual, desde que o jogador atue, na Serie A, por um total de pelo menos 2 mil minutos.

    Em caso de classificação para a Europa League, nas mesmas condições, o valor cairia para 256 mil euros. Entre as cláusulas, há também o bônus pelo título da Serie A de 1,5 milhão de euros, que substituiria o bônus da Champions.

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  • 67,8 milhões de euros no máximo

    Todos esses acordos podem ou não ser acionados ao longo do período de permanência de Moreira em Milão, mas Milan e Strasbourg de qualquer forma concordaram com um teto máximo de bônus não superior a cerca de 14,3 milhões de euros, mais precisamente 14 milhões, 358 mil e 974 euros.


    Portanto, além dos 51 milhões de euros fixos, podem ser acrescentados 2,1 milhões de euros em bônus por desempenho pessoal e no máximo 14,4 milhões de euros em bônus coletivos. Um total máximo de 67,8 milhões de euros.

  • HÁ TAMBÉM O PERCENTUAL

    Por fim, entre Milan e Salzburgo também foi acordada uma cláusula adicional que faria o clube francês receber em caso de revenda de Moreira a um terceiro clube.


    De fato, o Milan concedeu um percentual sobre a futura transferência de Moreira calculado sobre o valor líquido, com diferentes cenários:

    - seria zero em caso de saída por um valor abaixo de 10 milhões de euros

    - 10% da diferença entre 10 milhões e o máximo de 50 milhões (portanto, no máximo 4 milhões de euros) por uma transferência acima de 10 e até 50 milhões.

    - 5 milhões por um valor entre 50 e 55 milhões

    - apenas 3 milhões por uma transferência entre 55 e 70 milhões

    - 6,75 milhões por uma transferência entre 70 e 100 milhões.

    - 25% da diferença entre o valor recebido e 100 milhões para valores superiores.

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