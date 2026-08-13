Rafael Leao até o momento não está entre os jogadores que Ruben Amorim considera entre aqueles a serem cortados e colocados no mercado. O nome do português não foi citado pelo técnico do Milan no encontro realizado hoje em Milanello com o proprietário do clube, Gerry Cardinale, que chegou também desta vez de helicóptero e saiu com ideias claras sobre o futuro técnico da equipe.

Ainda assim, o caso que tem como protagonista o ex-Lille não pode ser considerado encerrado e, consequentemente, será necessário um último passo oficial entre as partes, um encontro direto com a diretoria, para esclarecer de uma vez por todas a situação. Leao, além disso, não viajará para o amistoso contra o Manchester United, mas o motivo, informa a Gazzetta dello Sport, é de natureza física.



