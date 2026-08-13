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cm grafica leao milan perth
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Milan, reunião cara a cara entre Leão e Cardinale prevista para o início da semana: será tudo ou nada. Não foi relacionado para o amistoso com o Manchester United

Milan
R. Leao

O proprietário do AC Milan quer encerrar qualquer possível polêmica em um encontro cara a cara. Se quiser sair, Leão terá de apresentar uma proposta válida.

Rafael Leao até o momento não está entre os jogadores que Ruben Amorim considera entre aqueles a serem cortados e colocados no mercado. O nome do português não foi citado pelo técnico do Milan no encontro realizado hoje em Milanello com o proprietário do clube, Gerry Cardinale, que também desta vez chegou de helicóptero e saiu com ideias claras sobre o futuro técnico da equipe.

Ainda assim, o caso que tem o ex-Lille como protagonista hoje ainda não pode ser considerado encerrado e, consequentemente, será necessário um último passo oficial entre as partes, um encontro direto com a diretoria, para esclarecer de uma vez por todas a situação. Leao, além disso, não viajará para o amistoso contra o Manchester United, mas a motivação, informa a Gazzetta dello Sport, é de natureza física.


  • CONFRONTO AGENDADO

    Segundo o que foi publicado pela Sky Sport, no início da próxima semana Rafael Leao se encontrará pessoalmente com Gerry Cardinale. Um cara a cara solicitado justamente pelo número um do fundo RedBird Capitals, que controla o Milan, para tentar colocar um ponto final no caso que envolve as declarações passadas, mas sobretudo o presente e o futuro do português.

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  • Dentro ou fora? E em quais condições?

    Cardinale vai reforçar a Leao que o objetivo terá de ser o de encontrar uma solução que agrade a todos e que seja preto no branco.

    Se for adeus (apesar de um mercado que até agora não satisfez a vontade do português de mudar de ares), terá de ser por uma oferta de 50-60 milhões que satisfaça as exigências do clube.

    Se for permanência, então a reintegração completa ao elenco do Milan terá de ser definitiva, com os devidos esclarecimentos não só com o clube, mas também com os companheiros pelo que aconteceu nos últimos 4 meses.

  • Fora contra o Manchester United

    Enquanto aguarda o encontro, Leão, de qualquer forma, não participará do próximo amistoso, em que o Milan enfrentará o Manchester United na Polônia, no Ferragosto.

    Segundo informou a Gazzetta dello Sport, o atacante tem um problema muscular e não só é impossível a recuperação para o amistoso, como também coloca o ponta em dúvida para o início do campeonato, marcado para o próximo dia 23 de agosto, contra o Torino.

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