Youssouf Fofana está vivendo o Deadline Day da janela de transferências em casa, à espera de uma ligação para se despedir do Milan: o meio-campista francês recebeu autorização do clube para não treinar hoje por questões de mercado. A mesma decisão também foi tomada em relação ao outro afastado, Fikayo Tomori.
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Milan resolve impasse de Fofana: vai para o Lyon por empréstimo com opção de compra por 12 milhões de euros
Lyon bloqueado
Fofana esteve a um passo do Lyon de Fonseca ontem, que pressionou bastante para tê-lo novamente à disposição depois da experiência em comum no Milan. A negociação avançava rapidamente no formato de empréstimo com opção de compra, tanto que os clubes estavam preparando os documentos antes da freada brusca por causa da divisão do salário: o clube francês pediu ao Milan que cobrisse 50% dos 3 milhões que Fofana deve receber daqui até o fim da temporada. Almastadt e Cardinale disseram "não", e agora a negociação sofreu uma desaceleração, embora as partes sigam em contato.
Besiktas pressiona, o Milan aguarda o Hull City
Nas últimas horas, o Besiktas de Vincenzo Italiano voltou a pressionar fortemente o Milan para obter o sinal verde para a cessão por empréstimo oneroso com opção de compra a 20 milhões de euros: Fofana havia sinalizado abertura ao Galatasaray, mas ainda não ao Besiktas, e os intermediários estão trabalhando para tentar convencê-lo. Ao fundo, segue o Hul City: o Milan espera que os ingleses apresentem em breve uma proposta em definitivo pelo ex-Monaco. O enigma sobre o futuro de Fofana será resolvido nas próximas horas.
NEGOCIAÇÃO DESTRAVADA: VAI PARA O LYON
A negociação destravou: Milan e Lyon chegaram a um acordo por empréstimo com opção de compra de 12 milhões. Fofana viajará nas próximas horas para a França, onde passará por exames médicos com o clube francês. Fonseca foi decisivo na escolha do ex-Lyon.
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