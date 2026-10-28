Rabiot chegou ao Milan no verão de 2025, contratado em definitivo do Marselha por menos de 10 milhões de euros. O francês assinou contrato até 30 de junho de 2028, com salário fixo de cerca de 5 milhões de euros líquidos, além de bônus. Segundo La Gazzetta dello Sport a renovação deve ser por duas temporadas, com a possibilidade habitual de prorrogar o acordo por mais uma. Rabiot se sente bem no Milan, mas quer vencer. Ele recebeu as garantias necessárias da direção do clube e também de Amorim, que o colocou no centro do projeto desde sua chegada. Ainda há alguns detalhes a acertar com sua mãe, Veronique, que cuida dos interesses do ex-jogador de PSG e Marselha, mas as negociações estão no caminho certo. O salário deve ficar no mesmo patamar do atual.



