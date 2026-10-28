Seguem juntos. Adrien Rabiot está negociando com o Milan a renovação de seu contrato, que vence em junho, com boas chances de chegar a um acordo. Segundo informações de Matteo Moretto e Fabrizio Romano, depois de acertar a renovação com os representantes de Christian Pulisic, para a qual falta apenas a assinatura dos contratos, Gerry Cardinale quer chegar a um acordo com o meio-campista francês até o Natal.
Milan renova contrato com Adrien Rabiot depois de Christian Pulisic: os detalhes do acordo
OS DETALHES DO ACORDO
Rabiot chegou ao Milan no verão de 2025, contratado em definitivo do Marselha por menos de 10 milhões de euros. O francês assinou contrato até 30 de junho de 2028, com salário fixo de cerca de 5 milhões de euros líquidos, além de bônus. Segundo La Gazzetta dello Sport a renovação deve ser por duas temporadas, com a possibilidade habitual de prorrogar o acordo por mais uma. Rabiot se sente bem no Milan, mas quer vencer. Ele recebeu as garantias necessárias da direção do clube e também de Amorim, que o colocou no centro do projeto desde sua chegada. Ainda há alguns detalhes a acertar com sua mãe, Veronique, que cuida dos interesses do ex-jogador de PSG e Marselha, mas as negociações estão no caminho certo. O salário deve ficar no mesmo patamar do atual.
NÚMEROS E LIDERANÇA
Atualmente fora de ação por um problema na panturrilha, Rabiot espera voltar a ficar à disposição para o clássico contra a Inter, marcado para sábado, às 20h45. É o que o Milan espera. Nesta temporada, o jogador soma 4 gols e 3 assistências em 7 partidas do campeonato pelo clube. Ao todo, tem 10 gols e 9 assistências em 42 jogos pelo Milan. Uma contribuição importante, que se soma ao carisma e à liderança que oferece em campo. Por isso, Amorim não abre mão dele, e Cardinale quer continuar a trajetória com o jogador.
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