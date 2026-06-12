O tempo não está a favor do Milan. Ralf Rangnick está cansado de esperar por uma resposta definitiva de Gerry Cardinale e de seus colaboradores de confiança e está cada vez mais inclinado a abandonar as negociações. O atual técnico da Áustria havia estabelecido condições que não podiam ser negociadas: a escolha do diretor esportivo, além da do treinador. Mas o verdadeiro ponto de discórdia com Zlatan Ibrahimovic reside na exigência de levar seus colaboradores e sua visão também para todo o setor de base e para o Milan Futuro.
Traduzido por
Milan-Rangnick: parece que não vai dar certo. O técnico está cansado de esperar pelos rossoneri
A LINHA DE RALF
Do círculo de Rangnick surge uma posição clara: o Milan o procurou e, por isso, ele precisava analisar qual era o projeto do clube. Durante as duas reuniões realizadas em Viena, o técnico alemão havia solicitado total autonomia na área técnica, sem interferências. A referência era a Ibrahimovic e à sua vontade de influenciar as decisões, inclusive com seus colaboradores de confiança.
Houve abertura para o diálogo, mas o tempo se esgotou: duas semanas são muito curtas para tomar uma decisão definitiva, considerando o compromisso moral de ouvir a proposta de renovação da Federação Austríaca.
O QUE ACONTECE AGORA
Nas próximas horas, está prevista a comunicação oficial de Rangnick ao Milan, que agora terá de rever seus planos. A tendência é pela escolha de um diretor esportivo entre os dois candidatos, Ozek e Planes (que também agrada à Juventus), embora as negociações diretas estejam paralisadas desde a semana passada. A um mês do início dos treinos, o Milan precisa acelerar o passo se não quiser começar já com um atraso considerável em relação aos concorrentes. Resta saber os desdobramentos em relação ao treinador, com Glasner na pole, mesmo sem a definição de Rangnick, que foi o primeiro a apoiar sua candidatura.