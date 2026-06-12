Milan-Rangnick: parece que não vai dar certo. O técnico está cansado de esperar pelos rossoneri

Do círculo de Rangnick surge uma posição clara: o Milan o procurou e, por isso, ele precisava analisar qual era o projeto do clube. Durante as duas reuniões realizadas em Viena, o técnico alemão havia solicitado total autonomia na área técnica, sem interferências. A referência era a Ibrahimovic e à sua vontade de influenciar as decisões, inclusive com seus colaboradores de confiança.





Houve abertura para o diálogo, mas o tempo se esgotou: duas semanas são muito curtas para tomar uma decisão definitiva, considerando o compromisso moral de ouvir a proposta de renovação da Federação Austríaca.