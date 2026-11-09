O atacante vincula sua vida no futebol ao gol, ciente de que seu desempenho sempre será julgado pelo número de vezes que consegue balançar as redes adversárias. Uma pressão que às vezes se torna opressiva e insuportável, ainda mais quando se soma às enormes expectativas de ter se tornado a contratação mais cara da história do Milan, com os 75 milhões de euros pagos aos cofres do PSG. Goncalo Ramos vive um início de trajetória bastante complicado no Milan: de um lado, há o enorme trabalho que tem feito, e bem, pela equipe; do outro, as dificuldades evidentes para encontrar o caminho do gol. Em 14 partidas no total, entre a Série A e o PSG, marcou apenas 3 gols, com média de um gol a cada 397 minutos jogados. Poucos, muito poucos para fazer a diferença.
Milan, Ramos tem dificuldades para marcar: os números explicam bem o porquê. Com o português, Pulisic voltou a ser um artilheiro infalível
UM ENORME TRABALHO PELA EQUIPE
Goncalo Ramos na Itália, entre os atacantes, é o segundo em recepções, o segundo em toques, o terceiro em passes, o segundo em duelos, o primeiro em interceptações e o primeiro em recuperações de bola. Em cada partida, percorre, em média, 10 km sem parar. Trabalha muito pela equipe, faz a ligação entre os setores e bloqueia a fonte de criação de jogadas do adversário. Em certos aspectos, seu trabalho tático é impressionante, mas parece mais voltado ao papel de meia-atacante do que ao de um camisa 9 tradicional, que é o homem de referência para concluir as jogadas da própria equipe.
O ex-jogador do PSG é um atacante inteligente e generoso, que sempre coloca o bem da equipe acima do interesse individual. A imagem perfeita disso veio ontem, no gol que abriu o placar: em vez de insistir em pedir a bola nos pés, o português segue correndo em direção ao gol para deixar o espaço livre e até o aponta para os companheiros. Cisse entende o movimento do companheiro e só precisa mandar para o gol após a ótima assistência de Rabiot.
O TIME NÃO AJUDA RAMOS
Amorim explicou bem o ponto central após Genoa-Milan: neste momento, o time não está ajudando Ramos, enquanto o contrário é objetivamente verdadeiro. A cada 30 minutos de posse de bola, o Milan ocupa a 20ª posição na Serie A em entradas no terço final do campo, a 19ª em percentual de toques no terço ofensivo, a 20ª em entradas na área adversária e a 18ª em percentual de toques na área adversária.
Amorim quer trabalhar esse aspecto para superar as dificuldades estruturais de um elenco que tira proveito da qualidade de Gila, Rabiot e Modric na troca de passes para manter a posse de bola, mas que tem poucos jogadores capazes de combinar jogadas e encontrar um passe em profundidade ou um cruzamento da linha de fundo. O próximo passo para transformar o Milan em um time capaz de conquistar o título está justamente nessa situação de jogo: quanto mais o Milan pressionar no terço final do campo, mais oportunidades aparecerão nos pés, ou na cabeça, de Ramos. E, então, será possível ver e avaliar a real capacidade de finalização daquele que se tornou o atacante titular de Portugal.
MILAN, FAÇA COMO O PSG
Está bastante claro para todos que, em uma fase na qual o Milan não consegue ocupar com frequência a área adversária, Ramos tenta fazer a diferença para o time abrindo espaços para os companheiros. Para isso, recua para receber a bola e joga cada vez mais perto do círculo central do que da marca do pênalti na área adversária. Quem certamente se beneficia disso é Pulisic, que voltou a marcar com regularidade: o norte-americano é mais segundo atacante do que armador e gosta de atacar as costas dos defensores, aproveitando o trabalho do camisa 9.
Amorim quer que os jogadores pelos lados cortem para dentro e os escala com o pé invertido, em uma configuração que favorece mais a chegada do meia à área ou a diagonal do ponta. Certamente não o camisa 9 da equipe.
A pergunta que surge naturalmente é: Ramos tem características de um verdadeiro camisa 9? Ao analisar os dados e os mapas de calor das temporadas que disputou pelo PSG, a resposta é, sem dúvida, sim. Em primeiro lugar, ele tinha média de um gol a cada 93 minutos de jogo, enquanto agora marca um a cada 397 minutos. Os toques na área na temporada passada foram exatamente o dobro dos atuais e confirmam que ele desempenha uma função diferente, que o prejudica nos números de gols.
Esses dados levam a duas conclusões que coexistem: por um lado, o Milan precisa acionar Ramos melhor e com mais frequência no terço final do campo; por outro, o jogador precisa administrar melhor suas energias durante a partida. Porque, a longo prazo, o Milan precisará mais dos gols do que das assistências de Ramos.
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