Está bastante claro para todos que, em uma fase na qual o Milan não consegue ocupar com frequência a área adversária, Ramos tenta fazer a diferença para o time abrindo espaços para os companheiros. Para isso, recua para receber a bola e joga cada vez mais perto do círculo central do que da marca do pênalti na área adversária. Quem certamente se beneficia disso é Pulisic, que voltou a marcar com regularidade: o norte-americano é mais segundo atacante do que armador e gosta de atacar as costas dos defensores, aproveitando o trabalho do camisa 9.

Amorim quer que os jogadores pelos lados cortem para dentro e os escala com o pé invertido, em uma configuração que favorece mais a chegada do meia à área ou a diagonal do ponta. Certamente não o camisa 9 da equipe.

A pergunta que surge naturalmente é: Ramos tem características de um verdadeiro camisa 9? Ao analisar os dados e os mapas de calor das temporadas que disputou pelo PSG, a resposta é, sem dúvida, sim. Em primeiro lugar, ele tinha média de um gol a cada 93 minutos de jogo, enquanto agora marca um a cada 397 minutos. Os toques na área na temporada passada foram exatamente o dobro dos atuais e confirmam que ele desempenha uma função diferente, que o prejudica nos números de gols.

Esses dados levam a duas conclusões que coexistem: por um lado, o Milan precisa acionar Ramos melhor e com mais frequência no terço final do campo; por outro, o jogador precisa administrar melhor suas energias durante a partida. Porque, a longo prazo, o Milan precisará mais dos gols do que das assistências de Ramos.