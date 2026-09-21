Se não marca, faz marcar. E, para Amorim, é isso que realmente importa. Os gols de Goncalo Ramos também vão sair porque o próprio jogador está vivendo este momento com aquela mentalidade vencedora adquirida com Luis Enrique no PSG: o que importa é a equipe, como joga e a participação ativa no desenvolvimento de uma filosofia. Não há ciúme na cabeça do internacional português, que comemorou com Moreira no momento do 2 a 0, apesar de ele ter ignorado a sua movimentação na área. "É normal, Ramos trabalha duro, os gols vão chegar. Ele já marcou, já deu uma assistência e, acima de tudo, se dedica muito pela equipe. Hoje estivemos mais perto dele e é por isso que ele jogou melhor. Portanto, é uma combinação dos dois fatores, mas estou muito feliz com Ramos", comentou Amorim sobre o seu camisa 9 à SportTV.