Se não marca, faz marcar. E, para Amorim, é isso que realmente importa. Os gols de Goncalo Ramos também vão sair porque o próprio jogador está vivendo este momento com aquela mentalidade vencedora adquirida com Luis Enrique no PSG: o que importa é a equipe, como joga e a participação ativa no desenvolvimento de uma filosofia. Não há ciúme na cabeça do internacional português, que comemorou com Moreira no momento do 2 a 0, apesar de ele ter ignorado a sua movimentação na área. "É normal, Ramos trabalha duro, os gols vão chegar. Ele já marcou, já deu uma assistência e, acima de tudo, se dedica muito pela equipe. Hoje estivemos mais perto dele e é por isso que ele jogou melhor. Portanto, é uma combinação dos dois fatores, mas estou muito feliz com Ramos", comentou Amorim sobre o seu camisa 9 à SportTV.
Milan, Ramos segue sem marcar, mas contra o Lecce sua atuação foi preciosa para a vitória: três jogadas decisivas, ele é perfeito para Amorim
3 jogadas vencedoras
Independentemente de um adversário, o Lecce, que não tinha os argumentos certos para criar problemas, Amorim colocou em prática alguns ajustes táticos no mínimo interessantes: da linha de quatro na fase de primeira construção, com Gila encarregado do papel de regista defensivo, aos constantes cortes dos alas para atacar a profundidade. Mas foram os movimentos de Ramos e suas jogadas que deram a vitória ao Milan: no primeiro gol do Milan, ele atrai para si a marcação no terço final, liberando assim Pulisic para aproveitar a assistência visionária de Pavlovic; no segundo, dá espetáculo ao fechar uma tabela com uma assistência sem olhar, enquanto no terceiro é ele quem recupera a bola no meio-campo antes da bela jogada individual em velocidade de Moreira.
11,6 km percorridos
Ramos, que até agora marcou apenas um gol contra o Venezia, na segunda rodada, trabalhou muito, fez bem o pivô e se entendeu bem com os companheiros, percorrendo 11,6 km. Foram quase 2 km a mais em relação à partida da rodada anterior, contra a Lazio. Para um jogador que custou 70 milhões de euros, mais bônus, contratado principalmente para marcar muitos gols, o dado de um quarto jogo consecutivo sem balançar as redes nem finalizar no gol é um dado que pesa e direciona as avaliações. O outro lado da mesma moeda é o de um Ramos que, graças a uma importante qualidade técnica e uma grande disposição para o sacrifício, está melhorando a produção ofensiva da equipe.
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