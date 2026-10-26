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Grafica Calciomercato Rabiot Milan 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Milan: Rabiot, Gila e Moreira dificilmente se recuperarão a tempo de enfrentar o Bologna; o objetivo é o clássico

Milan
A. Rabiot
M. Gila
D. Moreira

Por outro lado, nenhuma novidade sobre Ruben Loftus-Cheek por enquanto.

Com 18 pontos na tabela graças à vitória fora de casa contra a Udinese, o Milan encara com confiança, mas também com uma leve preocupação com os jogadores no departamento médico, uma semana em que enfrentará, na quarta-feira, às 18h30, em San Siro, o Bologna e, depois, no sábado à noite, às 20h45, a Inter no clássico. Entre hoje e amanhã, Ruben Amorim terá de avaliar com atenção a situação dos muitos jogadores lesionados no elenco do Milan.


  • Segundo apurou o Milannews.it, é pouco provável que Amorim possa contar com Mario Gila, Adrien Rabiot e Diego Moreira para o jogo em casa contra o adversário. A equipe trabalha para tentar tê-los à disposição para o clássico contra a Inter no sábado.


    Por enquanto, não há novidades sobre Ruben Loftus-Cheek, informa o Milannews.it. Ele se lesionou ontem à noite em Udine após um choque com um adversário.

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