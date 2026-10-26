Segundo apurou o Milannews.it, é pouco provável que Amorim possa contar com Mario Gila, Adrien Rabiot e Diego Moreira para o jogo em casa contra o adversário. A equipe trabalha para tentar tê-los à disposição para o clássico contra a Inter no sábado.





Por enquanto, não há novidades sobre Ruben Loftus-Cheek, informa o Milannews.it. Ele se lesionou ontem à noite em Udine após um choque com um adversário.