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Grafica Calciomercato Rabiot Milan 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
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Milan: Rabiot fica fora do jogo contra o Bologna e deixa Amorim apreensivo; o que se sabe sobre o clássico

Milan

Milan: Amorim prepara o duelo contra o Bologna com desfalques importantes; Rabiot não será incluído na lista de relacionados.

Após a vitória de domingo fora de casa contra a Udinese, o Milan já precisa pensar no próximo compromisso pelo campeonato, marcado para quarta-feira, às 18h30, em San Siro, contra o Bologna. A atenção está toda voltada ao departamento médico, após as baixas, nos últimos dias, de Mario Gila, Adrien Rabiot e Diego Moreira

  • Rabiot desfalca o time contra o Bologna

    Segundo apurou nossa redação, Rabiot não estará na lista de relacionados para o confronto contra o Bologna. O problema na panturrilha é bastante incômodo, e a equipe médica do Milan recomenda cautela para evitar uma recaída. Há um pouco mais de chances de ver Gila novamente, enquanto uma decisão sobre Moreira só será tomada amanhã. No meio-campo, contra a equipe comandada pelo técnico Palladino, jogarão Jashari e Musah, com Modric poupado, pelo menos inicialmente.

  • NA EXPECTATIVA PELO CLÁSSICO

    O objetivo do Milan é claro: contar com Rabiot para o clássico de sábado contra a embalada Inter de Chivu. No momento, o francês também é grande dúvida para o confronto entre os rivais da cidade, e suas condições serão avaliadas dia após dia. Amorim cruza os dedos e espera contar com ele no jogo mais importante deste início de temporada.

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28 de out. de 2026

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