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Milan, Pulisic volta ao Allianz Stadium 11 meses após o erro na marca do pênalti: Cardinale marcou reunião para a renovação

Milan

Após arquivar o fiasco no Mundial, agora o norte-americano está pronto para a estreia: em Turim, haverá revezamento entre ele e Cisse. À espera da cúpula para a renovação

Exatos onze meses depois, Pulisic voltará ao Allianz Stadium com muita vontade de dar a volta por cima: o errore aos onze metros custou a vitória e dois pontos fundamentais na classificação. Daquele momento em diante, poucos altos e muitos baixos: ero gol em oito meses no Milan, zero gol na Copa do Mundo e muitas críticas até de torcedores do Milan que o haviam transformado em ídolo sem pestanejar. Agora o mundo no Milan mudou graças à vontade de futebol e de vitórias de Cardinale, às ideias de Amorim. Do outro lado está sempre a Juventus de Spalletti, e o ex-Chelsea espera conseguir ser decisivo ao longo da partida.

  • COMO ESTÁ PULISIC

    Pulisic voltou à Itália em 2 de agosto e, inicialmente, treinou sozinho em Milanello, com a equipe envolvida na turnê asiática. Colocou a cabeça no lugar, coração, empenho e aquela motivação para voltar a brilhar com luz própria como só ele sabe fazer. Nas duas primeiras partidas, foi relacionado contra Torino e Venezia, mas apenas para marcar presença, sem nem sequer um minuto em campo. Como está Pulisic? Amorim falou assim sobre isso na última sexta-feira: "Ele tem um grande talento, e eu também disse isso na coletiva de imprensa. Só preciso administrar a carga de trabalho dos meus jogadores e entendo que, neste momento, precisamos vencer e colocar mais ritmo em cada partida. Então, para Pulisic, é difícil encontrar espaço neste momento, mas ele segue sendo um jogador muito importante para nós. Ele está voltando de uma lesão e tem apenas uma semana de treino, por isso às vezes é complicado administrar tanto o individual quanto a partida, porque a prioridade continua sendo sempre a equipe. A prioridade é sempre vencer". Contra a Juventus, está prevista sua estreia no campeonato no segundo tempo.

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  • Reunião de cúpula pela renovação

    Pulisic e o Milan querem vencer em Turim contra a Juventus para dar sequência aos dois triunfos nas duas primeiras rodadas do campeonato. Mas a partida mais importante, pelo menos para o futuro, está sendo disputada fora de campo e é a relacionada à renovação de contrato. Segundo apurou nossa redação, para a metade da próxima semana está prevista uma reunião entre Cardinale e o estafe do americano, entre eles também o pai-agente: a opção até 2028 será exercida, mas o dono do Milan colocará na mesa uma proposta financeira adequada por um contrato até 2031. Com a esperança de que, depois de um ano de idas e vindas, chegue também o sinal verde para começar a preparar os documentos necessários. O Milan quer colocar Pulisic no centro do projeto, agora cabe a ele...

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