Milan, Pulisic volta ao Allianz Stadium 11 meses após o erro na marca do pênalti: Cardinale marcou reunião para a renovação

Pulisic voltou à Itália em 2 de agosto e, inicialmente, treinou sozinho em Milanello, com a equipe envolvida na turnê asiática. Colocou a cabeça no lugar, coração, empenho e aquela motivação para voltar a brilhar com luz própria como só ele sabe fazer. Nas duas primeiras partidas, foi relacionado contra Torino e Venezia, mas apenas para marcar presença, sem nem sequer um minuto em campo. Como está Pulisic? Amorim falou assim sobre isso na última sexta-feira: "Ele tem um grande talento, e eu também disse isso na coletiva de imprensa. Só preciso administrar a carga de trabalho dos meus jogadores e entendo que, neste momento, precisamos vencer e colocar mais ritmo em cada partida. Então, para Pulisic, é difícil encontrar espaço neste momento, mas ele segue sendo um jogador muito importante para nós. Ele está voltando de uma lesão e tem apenas uma semana de treino, por isso às vezes é complicado administrar tanto o individual quanto a partida, porque a prioridade continua sendo sempre a equipe. A prioridade é sempre vencer". Contra a Juventus, está prevista sua estreia no campeonato no segundo tempo.