O respeito de Amorim por Gattuso e sua Lazio é consequência direta da trajetória clara construída até aqui pela equipe da Lazio. O duelo no Olímpico, marcado para sábado, às 18h, representa um teste importante para o Milan, chamado a elevar o nível mostrado contra a Juventus na última rodada do campeonato. Amorim segue em frente com sua mentalidade e com suas ideias: espaço para quem está melhor, sem dar peso demais aos “nomes”.
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Milan, Pulisic fará sua estreia contra a Lazio, mas só ao longo da partida: Amorim escolhe Rabiot com Cisse na armação
Pulisic no banco de reservas
Amorim muda de novo o setor de criação: volta Cisse, o homem das partidas fora de casa, e ao seu lado deve ganhar espaço Rabiot, com Jashari disputando posição com Modric para atuar ao lado de Musah no meio-campo. Pulisic começará mais uma vez no banco de reservas pela quarta partida consecutiva, e isso só pode ser a notícia do dia porque representa uma primeira vez para o americano desde 13 de julho de 2023, ou seja, o dia da assinatura com o Milan. O técnico português já anunciou em entrevista coletiva que o ex-Chelsea certamente fará sua estreia no campeonato, portanto está programado um revezamento com Cisse no segundo tempo do confronto contra a Lazio.
É preciso uma virada
A cara fechada de Pulisic, parafraseando as declarações dadas por Amorim em coletiva de imprensa, na verdade já dura há muito mais tempo: o camisa 11 do AC Milan havia recusado a renovação na primavera de 2025 porque não estava convencido dos projetos futuros do AC Milan. Cardinale sempre o colocou no topo da lista dos jogadores mais importantes do elenco, peça importante também para os patrocínios dos Estados Unidos, mas ainda não conseguiu obter o sim para a proposta de renovação até 2030. As partes voltaram a conversar há algumas semanas e agora o dono da Red Bird espera uma reviravolta, uma espécie de tudo ou nada: o Milan precisa do verdadeiro Pulisic, aquele sem a cara fechada.
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