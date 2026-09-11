Amorim muda de novo o setor de criação: volta Cisse, o homem das partidas fora de casa, e ao seu lado deve ganhar espaço Rabiot, com Jashari disputando posição com Modric para atuar ao lado de Musah no meio-campo. Pulisic começará mais uma vez no banco de reservas pela quarta partida consecutiva, e isso só pode ser a notícia do dia porque representa uma primeira vez para o americano desde 13 de julho de 2023, ou seja, o dia da assinatura com o Milan. O técnico português já anunciou em entrevista coletiva que o ex-Chelsea certamente fará sua estreia no campeonato, portanto está programado um revezamento com Cisse no segundo tempo do confronto contra a Lazio.