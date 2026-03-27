Milan, Pulisic e a renovação: data marcada na agenda, o que se sabe sobre o futuro do americano

Os torcedores do Milan não têm memória curta e, por isso, aplaudiram a substituição de Pulisic por Gimenez aos 32 minutos do segundo tempo da partida entre Milan e Torino. O último gol do Capitão América remonta a 28 de dezembro contra o Verona; depois disso, nada mais aconteceu, entre problemas físicos, desentendimentos no vestiário e a renovação do contrato em impasse. E os companheiros também estão com ele, como atestam a comemoração de Fofana e Rabiot, que colocaram o braço no rosto, marca registrada do ex-jogador do Chelsea após cada gol marcado.





Pulisic passou de uma média de um gol a cada 74 minutos nas primeiras partidas, brilhantes, para um surpreendente zero nos quatorze jogos seguintes. A assistência para Rabiot é um consolo que serve para amenizar a decepção e encarar com mais otimismo a partida no Maradona contra o Napoli, onde ele será um dos jogadores mais esperados por motivos óbvios.