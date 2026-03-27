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Milan, Pulisic e a renovação: data marcada na agenda, o que se sabe sobre o futuro do americano

Milan
Mercado da bola

Milão: as negociações para a renovação do contrato de Pulisic estão suspensas no momento, mas há vontade de chegar a um acordo: veja quando

Os torcedores do Milan não têm memória curta e, por isso, aplaudiram a substituição de Pulisic por Gimenez aos 32 minutos do segundo tempo da partida entre Milan e Torino. O último gol do Capitão América remonta a 28 de dezembro contra o Verona; depois disso, nada mais aconteceu, entre problemas físicos, desentendimentos no vestiário e a renovação do contrato em impasse. E os companheiros também estão com ele, como atestam a comemoração de Fofana e Rabiot, que colocaram o braço no rosto, marca registrada do ex-jogador do Chelsea após cada gol marcado.


Pulisic passou de uma média de um gol a cada 74 minutos nas primeiras partidas, brilhantes, para um surpreendente zero nos quatorze jogos seguintes. A assistência para Rabiot é um consolo que serve para amenizar a decepção e encarar com mais otimismo a partida no Maradona contra o Napoli, onde ele será um dos jogadores mais esperados por motivos óbvios.

  • O ANTIDIVO EM BUSCA DE UM NOVO IMPULSO

    “Fala pouco e marca muitos gols”, dizem aqueles que o conhecem bem. Ele escolheu a tranquila Busto Arsizio e uma casa com um grande jardim, semelhante à de sua propriedade na Pensilvânia, porque adora correr pela floresta. Nada de Milão, nada de luzes e do caos da grande cidade. Prefere a guitarra e o golfe, sua grande paixão, à qual dedica grande parte do tempo livre junto com a namorada Alexa, americana como ele e jogadora profissional de golfe. E é justamente nessa tranquilidade, em seu jeito reservado, que reside a busca silenciosa por uma rebelião contra um 2026 pobre em alegrias futebolísticas.



    • Publicidade

  • LUZES APAGADAS

    Desde que deixou a seleção dos EUA, Pulisic preferiu não dar muita atenção à sua situação pessoal e contratual: “A maioria das pessoas me pergunta sobre o que está acontecendo, e eu respondo que nem sequer vi essas notícias. Sinceramente, não sei. Acho que sempre há um momento e um lugar certos para isso. Normalmente não é quando estou no meio da temporada e jogando. Não converso com meu agente sobre o clube nem sobre ir para algum lugar. Isso não me afeta muito, então não me influencia nem um pouco. Claro, quando chegar a hora de falar sobre isso e houver opções, mas agora não é o momento. E estou feliz por estar aqui no momento. Então, estou me concentrando o máximo possível nisso”.

  • AS VANTAGENS DO DECRETO DE CRESCIMENTO

    O futuro de Christian Pulisic no Milan, do ponto de vista fiscal, poderá seguir sem problemas. De acordo com o disposto no artigo 5º do DL 34/2019, conhecido como Decreto Crescimento, e com as alterações posteriores introduzidas pela Lei Orçamentária, o jogador norte-americano poderá manter os benefícios fiscais mesmo em caso de renovação contratual com o clube rossonero.

    O mecanismo previsto pela legislação italiana permite prorrogar a validade do regime fiscal favorecido por mais 5 anos, desde que o jogador realize um investimento imobiliário no território nacional. Uma operação que, para quem vive e trabalha de forma permanente em Milão e nas províncias vizinhas, como Pulisic, é acessível e está em linha com sua permanência na cidade.

    Na prática, a compra de uma casa na Itália garantiria ao capitão da seleção dos EUA continuar a se beneficiar de um regime fiscal particularmente vantajoso, concebido para atrair jogadores estrangeiros e favorecer a permanência dos profissionais na Itália.

  • ENCONTRO EM MAIO

    O contrato atual de Pulisic expira em 2027, com um salário líquido de 4 milhões de euros. Graças ao Decreto Crescimento, a carga tributária efetiva permanece contida, elevando o salário bruto para cerca de 5 milhões de euros. Apesar de o prazo de validade ainda estar longe, o Milan deseja fortemente continuar por muitos anos ainda com Christian, quer torná-lo um jogador cada vez mais central para a equipe. Um período difícil e complexo não muda as ideias de um clube que sempre amou em Pulisic não apenas as qualidades técnicas, mas também as humanas.


    Além disso, o contrato contém uma cláusula a favor do clube rossonero que permite ao Milan exercer uma opção por mais uma temporada, até junho de 2028. Essa garantia permite ao clube planejar com maior segurança o futuro do jogador, evitando surpresas no mercado.


    Pulisic ganhou tempo, provavelmente também tentado por algumas propostas que começaram a surgir tanto na Premier League quanto na Arábia, e o Milan respeitou essa decisão. O objetivo é fechar o acordo antes da Copa do Mundo com uma renovação até 2031, com valores ligeiramente superiores aos atuais. Caso contrário, a opção seria ativada de qualquer maneira.


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