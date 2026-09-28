Este é o comunicado oficial do AC Milan:





"AC MILAN, SOLIDEZ E INVESTIMENTOS PARA ACELERAR O CRESCIMENTO





O clube encerra o exercício de 2025/26 com receitas de €464,6 milhões: apesar da ausência nas competições europeias, o dado permanece em níveis próximos aos das últimas duas temporadas recordes. A solidez construída nos últimos anos abre uma nova fase de investimentos de longo prazo

O Conselho de Administração do AC Milan aprovou o projeto de balanço relativo ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026, que será apresentado à Assembleia de Acionistas.





O clube encerra a temporada 2025/26 com €464,6 milhões em receitas, mantendo-se em níveis próximos aos das últimas duas temporadas recordes: +1,7% em relação a 2023/24 e -6% em relação a 2024/25. A solidez construída nos últimos anos permitiu ao clube absorver uma parte significativa do impacto da ausência nas competições europeias, encerrando o exercício com um resultado líquido negativo de cerca de €24 milhões, após três temporadas consecutivas no azul.





As principais fontes de receita, em especial as menos ligadas à participação nas competições europeias, continuaram a mostrar solidez e crescimento. As receitas comerciais mantêm uma trajetória positiva, com os patrocínios superando pela primeira vez na história do clube a marca de €100 milhões. Também cresceram as receitas de bilheteria da Serie A: o AC Milan se confirma pelo segundo ano consecutivo como o clube com a maior média de público do campeonato, com mais de 72 mil presentes por partida. Disciplina financeira e eficiência operacional também continuam contribuindo para a contenção dos custos.





Também o valor da marca continua a crescer: segundo a Brand Finance, em 2026 o AC Milan atingiu o máximo histórico de €514 milhões, +28% no último ano, sendo o clube de futebol com o maior crescimento em nível global desde 2021.





A Posição Financeira Líquida chega a €145,3 milhões, em comparação com cerca de €92 milhões do exercício anterior, diante de um patrimônio líquido de €176,4 milhões. O aumento reflete principalmente o maior uso de linhas de crédito em apoio aos investimentos, ao crescimento e aos projetos estratégicos do clube.





A solidez construída nos últimos anos permite, de fato, ao clube acelerar sua estratégia de crescimento, apoiando-se no modelo owner-operator da RedBird, que combina investimentos de longo prazo e competências operacionais. Nessa direção se insere a nomeação, ocorrida no decorrer do exercício, de Massimo Calvelli como Chief Executive Officer do AC Milan, que mantém seu cargo como Operating Partner da RedBird.





No centro segue o projeto esportivo, sustentado por investimentos significativos nos últimos anos. A ele se soma o novo estádio de Milão, principal projeto transformador de longo prazo do clube. No decorrer do exercício, o projeto alcançou uma meta histórica com a aquisição, em 5 de novembro de 2025, da Grande Função Urbana San Siro, incluindo o estádio Meazza e as áreas ao redor. O novo estádio está destinado a reforçar o perfil econômico do clube e sua capacidade de investir no crescimento e na competitividade esportiva".