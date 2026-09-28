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Milan, primeiro balanço no vermelho para Cardinale após três lucros seguidos: prejuízo de 24 milhões

Milan

O Milan fechou o exercício de 2025-26 com um prejuízo de 24 milhões de euros, amplamente absorvido por um patrimônio líquido sólido, de 176 milhões em 30 de junho de 2026. Após três lucros consecutivos, a RedBird assina o primeiro balanço no vermelho: sobre o resultado econômico da última temporada pesou a ausência das competições europeias, que teve um impacto negativo de 70 a 80 milhões.

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  • Primeiro balanço negativo

    O conselho de administração presidido por Paolo Scaroni, reunido hoje, aprovou assim o primeiro balanço negativo da era Gerry Cardinale. Incluindo o player trading, a receita, de qualquer forma, se manteve na marca de 465 milhões, com uma redução de apenas 6% em relação a 2024-25. A principal nota positiva é representada pelo desempenho positivo das receitas características, menos ligadas à participação nas competições da Uefa: os patrocínios superam pela primeira vez na história do clube a marca de 100 milhões; também aumentam as receitas de estádio, graças à média de público mais alta do campeonato (mais de 72 mil presentes) 


    • Publicidade

  • O endividamento e a nota

    O endividamento financeiro líquido piorou, para 145 milhões, em relação aos 92 milhões de 30 de junho de 2025, em função do maior uso de linhas de crédito para apoiar os investimentos, o crescimento e os projetos estratégicos do clube. "A solidez construída nos últimos anos permite, de fato, ao clube acelerar sua própria estratégia de crescimento, apoiando-se no modelo owner-operator da RedBird, que combina investimentos de longo prazo e competências operacionais. Nessa direção se insere a nomeação, ocorrida ao longo do exercício, de Massimo Calvelli como Chief Executive Officer do Milan, que mantém seu cargo como Operating Partner da RedBird", diz a nota do Milan, que também lembra a virada no projeto do novo estádio, com a aquisição do Meazza e das áreas ao redor, junto com a Inter. "O novo estádio está destinado a reforçar o perfil econômico do clube e sua capacidade de investir no crescimento e na competitividade esportiva".


  • O comunicado

    Este é o comunicado oficial do AC Milan:


    "AC MILAN, SOLIDEZ E INVESTIMENTOS PARA ACELERAR O CRESCIMENTO


    O clube encerra o exercício de 2025/26 com receitas de €464,6 milhões: apesar da ausência nas competições europeias, o dado permanece em níveis próximos aos das últimas duas temporadas recordes. A solidez construída nos últimos anos abre uma nova fase de investimentos de longo prazo

    O Conselho de Administração do AC Milan aprovou o projeto de balanço relativo ao exercício encerrado em 30 de junho de 2026, que será apresentado à Assembleia de Acionistas.


    O clube encerra a temporada 2025/26 com €464,6 milhões em receitas, mantendo-se em níveis próximos aos das últimas duas temporadas recordes: +1,7% em relação a 2023/24 e -6% em relação a 2024/25. A solidez construída nos últimos anos permitiu ao clube absorver uma parte significativa do impacto da ausência nas competições europeias, encerrando o exercício com um resultado líquido negativo de cerca de €24 milhões, após três temporadas consecutivas no azul.


    As principais fontes de receita, em especial as menos ligadas à participação nas competições europeias, continuaram a mostrar solidez e crescimento. As receitas comerciais mantêm uma trajetória positiva, com os patrocínios superando pela primeira vez na história do clube a marca de €100 milhões. Também cresceram as receitas de bilheteria da Serie A: o AC Milan se confirma pelo segundo ano consecutivo como o clube com a maior média de público do campeonato, com mais de 72 mil presentes por partida. Disciplina financeira e eficiência operacional também continuam contribuindo para a contenção dos custos.


    Também o valor da marca continua a crescer: segundo a Brand Finance, em 2026 o AC Milan atingiu o máximo histórico de €514 milhões, +28% no último ano, sendo o clube de futebol com o maior crescimento em nível global desde 2021.


    A Posição Financeira Líquida chega a €145,3 milhões, em comparação com cerca de €92 milhões do exercício anterior, diante de um patrimônio líquido de €176,4 milhões. O aumento reflete principalmente o maior uso de linhas de crédito em apoio aos investimentos, ao crescimento e aos projetos estratégicos do clube.


    A solidez construída nos últimos anos permite, de fato, ao clube acelerar sua estratégia de crescimento, apoiando-se no modelo owner-operator da RedBird, que combina investimentos de longo prazo e competências operacionais. Nessa direção se insere a nomeação, ocorrida no decorrer do exercício, de Massimo Calvelli como Chief Executive Officer do AC Milan, que mantém seu cargo como Operating Partner da RedBird.


    No centro segue o projeto esportivo, sustentado por investimentos significativos nos últimos anos. A ele se soma o novo estádio de Milão, principal projeto transformador de longo prazo do clube. No decorrer do exercício, o projeto alcançou uma meta histórica com a aquisição, em 5 de novembro de 2025, da Grande Função Urbana San Siro, incluindo o estádio Meazza e as áreas ao redor. O novo estádio está destinado a reforçar o perfil econômico do clube e sua capacidade de investir no crescimento e na competitividade esportiva".

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