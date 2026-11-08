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O Milan vence por 5 a 1 o AlbinoLeffe na 10ª rodada do campeonato Primavera 1 2026/27, graças a dois gols de Ibrahimović e aos gols de Balentien, Anastasio e Zaramella. É a terceira vitória consecutiva, considerando também a Copa da Itália, e a segunda em que o Milan marca cinco gols, depois da vitória da semana passada contra o Monza. O resultado leva o Milan a 21 pontos na classificação, ainda com uma partida a menos em relação às adversárias.

Assim como aconteceu em Monzello, quatro jogadores diferentes marcaram. O elo entre as duas partidas está em Zaramella e Anastasio. Este último chegou ao quarto gol consecutivo no campeonato, depois dos que marcou contra Cagliari, Fiorentina e o próprio Monza. Os outros dois foram as novidades de Renna entre os titulares em relação à última rodada: Balentien, que marcou seu primeiro gol na temporada pelo Primavera, e Ibrahimović, que anotou seus dois primeiros gols com a camisa do Milan. A 11ª rodada levará o Milan a Roma no próximo dia 22 de novembro, à casa da líder Lazio, que segue invicta. Será um desafio muito difícil, para o qual, porém, chegamos com a motivação certa, lê-se no AcMilan.com.