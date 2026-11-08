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AC MIlan v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport
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Milan Primavera, show de Ibrahimovic Jr.: dois gols e mensagem no estilo de Zlatan: "Podemos ganhar tudo"

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A equipe Primavera marca mais cinco e derrota o AlbinoLeffe. O Milan domina e vence por 5 a 1 no PUMA House of Football.

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O Milan vence por 5 a 1 o AlbinoLeffe na 10ª rodada do campeonato Primavera 1 2026/27, graças a dois gols de Ibrahimović e aos gols de Balentien, Anastasio e Zaramella. É a terceira vitória consecutiva, considerando também a Copa da Itália, e a segunda em que o Milan marca cinco gols, depois da vitória da semana passada contra o Monza. O resultado leva o Milan a 21 pontos na classificação, ainda com uma partida a menos em relação às adversárias.

Assim como aconteceu em Monzello, quatro jogadores diferentes marcaram. O elo entre as duas partidas está em Zaramella e Anastasio. Este último chegou ao quarto gol consecutivo no campeonato, depois dos que marcou contra Cagliari, Fiorentina e o próprio Monza. Os outros dois foram as novidades de Renna entre os titulares em relação à última rodada: Balentien, que marcou seu primeiro gol na temporada pelo Primavera, e Ibrahimović, que anotou seus dois primeiros gols com a camisa do Milan. A 11ª rodada levará o Milan a Roma no próximo dia 22 de novembro, à casa da líder Lazio, que segue invicta. Será um desafio muito difícil, para o qual, porém, chegamos com a motivação certa, lê-se no AcMilan.com.

  • Como o papai Zlatan

    Vincent Ibrahimovic, segundo filho de Zlatan e destaque do dia com dois gols pelo Milan Primavera, falou após a vitória por 5 a 1 sobre o Albinoleffe. Confira o que ele disse:

    Qual era a importância de vencer hoje?

    "Toda partida é importante porque vale três pontos. Hoje conquistamos os três, não poderíamos ter feito melhor."

    Quanto você esperava por um jogo tão intenso? E ainda marcou esses dois belos gols.

    "Foi para isso que trabalhei durante a semana, foi o que entregamos. No fim das contas, não fui só eu que fiz os gols: outros jogadores deram as assistências, e eles também são importantes. Trabalhei muito para este momento e estava esperando por ele."

    Até onde esta equipe pode chegar?

    "Acho que vamos ganhar tudo. Precisamos manter o foco, mas estamos trabalhando bem e vencemos as últimas três partidas. Temos que continuar assim, com força."

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