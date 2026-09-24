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AC Milan v US Lecce - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

Milan prepara contrato "para sempre" para Adrien Rabiot enquanto o clube tenta garantir a permanência do pilar do meio-campo até 2030

A. Rabiot
Milan
Campeonato Italiano

O Milan está se preparando para oferecer ao meio-campista estrela Adrien Rabiot uma renovação contratual de longo prazo para mantê-lo em San Siro até 2030. O proprietário do clube, Gerry Cardinale, supervisionará pessoalmente as negociações em outubro para assegurar o futuro do francês em um possível contrato "para sempre".

  • Milan prepara renovação de longo prazo para Rabiot

    O Milan está ansioso para amarrar Rabiot a uma extensão contratual de longo prazo. O Rossoneri quer prorrogar o vínculo dele até pelo menos 2030, de acordo com a Gazzetta. O dono do clube, Cardinale, colocou a renovação de contrato do francês no topo de sua agenda.

    Ele deve supervisionar pessoalmente as negociações em outubro, assim que retornar a Milão. Com 32 anos em abril, essa renovação proposta efetivamente funcionaria como um contrato "para sempre" para Rabiot. Ela oferece ao meio-campista versátil a oportunidade de encerrar sua carreira em alto nível com o Milan.

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  • Rabiot MilanGetty Images

    Rabiot está adaptado e comprometido no San Siro

    A completa satisfação de Rabiot com a vida em San Siro fez de sua renovação uma prioridade máxima. Ao contrário de alguns companheiros de equipe que foram mais reservados, o meio-campista deixou clara a sua devoção.

    "Nunca pensei em deixar o Milan; estou feliz aqui", afirmou Rabiot publicamente. Essa alegria fica evidente em campo, especialmente em suas comemorações entusiasmadas após marcar contra Torino e Lecce.

    Ele também demonstrou grande capacidade de adaptação ao atuar como volante, armador recuado ou dando suporte ao centroavante. Rabiot segue sendo um elo vital de equilíbrio entre os setores.

  • Contratação barata causa impacto imediato na Serie A

    O internacional francês chegou a San Siro em 1º de setembro de 2025 por apenas €7 milhões, vindo do Marseille. A presença de Max Allegri no banco ajudou o Milan a fechar uma verdadeira pechincha.

    A transferência aconteceu após uma altercação no Marseille com o ex-companheiro de equipe Jonathan Rowe, o que levou o então técnico Roberto De Zerbi a afastar ambos os jogadores. O Milan aproveitou a oportunidade, depois de ver Rabiot se juntar ao Marseille sem custos após deixar a Juventus.

    Durante sua temporada de estreia, Rabiot perdeu apenas sete partidas da Serie A por lesão e suspensão. Nas outras 29 aparições, foi titular em todos os jogos e nunca foi substituído antes do apito final.

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  • FBL-ITA-SERIE A-MILAN-LECCEAFP

    Cardinale está pronto para liderar as negociações de contrato em outubro

    Após um período prolongado de férias acertado com o técnico Ruben Amorim, Rabiot causou impacto imediato nesta temporada. Saindo do banco contra o Torino, ele marcou um gol e deu uma assistência antes de ser titular contra Juventus, Lazio e Lecce.

    Cardinale iniciará oficialmente as conversas por contrato nas próximas duas a três semanas. Embora a duração exata e os termos financeiros ainda não tenham sido finalizados, a intenção do Milan de manter Rabiot é clara.

    Com sua mãe e agente Veronique cuidando de seus assuntos, o meio-campista está pronto para definir seu futuro. Tudo indica que Rabiot continuará sendo o pilar do meio-campo do Milan nos próximos anos.

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