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Milan prepara contrato "para sempre" para Adrien Rabiot enquanto o clube tenta garantir a permanência do pilar do meio-campo até 2030
Milan prepara renovação de longo prazo para Rabiot
O Milan está ansioso para amarrar Rabiot a uma extensão contratual de longo prazo. O Rossoneri quer prorrogar o vínculo dele até pelo menos 2030, de acordo com a Gazzetta. O dono do clube, Cardinale, colocou a renovação de contrato do francês no topo de sua agenda.
Ele deve supervisionar pessoalmente as negociações em outubro, assim que retornar a Milão. Com 32 anos em abril, essa renovação proposta efetivamente funcionaria como um contrato "para sempre" para Rabiot. Ela oferece ao meio-campista versátil a oportunidade de encerrar sua carreira em alto nível com o Milan.
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Rabiot está adaptado e comprometido no San Siro
A completa satisfação de Rabiot com a vida em San Siro fez de sua renovação uma prioridade máxima. Ao contrário de alguns companheiros de equipe que foram mais reservados, o meio-campista deixou clara a sua devoção.
"Nunca pensei em deixar o Milan; estou feliz aqui", afirmou Rabiot publicamente. Essa alegria fica evidente em campo, especialmente em suas comemorações entusiasmadas após marcar contra Torino e Lecce.
Ele também demonstrou grande capacidade de adaptação ao atuar como volante, armador recuado ou dando suporte ao centroavante. Rabiot segue sendo um elo vital de equilíbrio entre os setores.
Contratação barata causa impacto imediato na Serie A
O internacional francês chegou a San Siro em 1º de setembro de 2025 por apenas €7 milhões, vindo do Marseille. A presença de Max Allegri no banco ajudou o Milan a fechar uma verdadeira pechincha.
A transferência aconteceu após uma altercação no Marseille com o ex-companheiro de equipe Jonathan Rowe, o que levou o então técnico Roberto De Zerbi a afastar ambos os jogadores. O Milan aproveitou a oportunidade, depois de ver Rabiot se juntar ao Marseille sem custos após deixar a Juventus.
Durante sua temporada de estreia, Rabiot perdeu apenas sete partidas da Serie A por lesão e suspensão. Nas outras 29 aparições, foi titular em todos os jogos e nunca foi substituído antes do apito final.
- AFP
Cardinale está pronto para liderar as negociações de contrato em outubro
Após um período prolongado de férias acertado com o técnico Ruben Amorim, Rabiot causou impacto imediato nesta temporada. Saindo do banco contra o Torino, ele marcou um gol e deu uma assistência antes de ser titular contra Juventus, Lazio e Lecce.
Cardinale iniciará oficialmente as conversas por contrato nas próximas duas a três semanas. Embora a duração exata e os termos financeiros ainda não tenham sido finalizados, a intenção do Milan de manter Rabiot é clara.
Com sua mãe e agente Veronique cuidando de seus assuntos, o meio-campista está pronto para definir seu futuro. Tudo indica que Rabiot continuará sendo o pilar do meio-campo do Milan nos próximos anos.
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