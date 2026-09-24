O Milan está ansioso para amarrar Rabiot a uma extensão contratual de longo prazo. O Rossoneri quer prorrogar o vínculo dele até pelo menos 2030, de acordo com a Gazzetta. O dono do clube, Cardinale, colocou a renovação de contrato do francês no topo de sua agenda.

Ele deve supervisionar pessoalmente as negociações em outubro, assim que retornar a Milão. Com 32 anos em abril, essa renovação proposta efetivamente funcionaria como um contrato "para sempre" para Rabiot. Ela oferece ao meio-campista versátil a oportunidade de encerrar sua carreira em alto nível com o Milan.