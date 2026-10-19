Como jogador, Amorim era um ótimo meio-campista, mas, quando o assunto é Estupinan, vira o mais duro dos defensores: "No fim da janela de transferências, tínhamos uma lista de clubes que queriam Estupinan. Mas eu disse não. Por isso, quero que os torcedores saibam que a responsabilidade foi minha". Além do Aston Villa, o Benfica também pressionou bastante nas últimas horas para tentar conseguir uma abertura do Milan, que nunca veio. Foi justamente por vontade de Amorim, que continua acreditando cegamente no jogador da seleção do Equador, apesar de ele ter voltado a ser alvo de críticas ontem, contra a Atalanta, por uma participação realmente desastrosa na partida.
Milan: por que Amorim defende Estupinan pessoalmente, a gestão dos jogadores de lado de campo e a possível dupla função de Moreira
OS TITULARES DESIGNADOS
Amorim é o capitão de um navio que, por vontade própria, está mudando deliberadamente sua tripulação. O técnico português acredita firmemente nas próprias ideias e, entre elas, persiste a de uma gestão em que não há um grupo definido, muito menos um esquema tático fixo. Mas, depois de testá-los por bastante tempo neste início, jogo a jogo, de acordo com os adversários, o técnico português chegou a uma conclusão: o Milan é mais competitivo e perigoso quando Chukwueze e Moreira estão pela esquerda. Moreira já se tornou um dos favoritos da torcida em San Siro: suas arrancadas pela lateral são acompanhadas pelos aplausos entusiasmados do estádio milanês. Questão de afinidade e talento.
ESTUPINAN ANTES DE BARTESAGHI
Mas voltemos à defesa de Estupinan, digna dos melhores advogados: Amorim quer proteger o jogador para que ele jogue com mais liberdade e sem o medo constante de errar. Mesmo nos passes mais simples ou nas leituras de jogo mais elementares. O português ainda insistirá por muito tempo, fiel à sua convicção: o ex-jogador do Brighton é considerado à frente de Bartesaghi, que, após os compromissos com a seleção sub-21, parece ter deixado para trás as dificuldades mostradas no fim da temporada passada.
MOREIRA TAMBÉM É RESERVA DE CHUKWUEZE
Entre os méritos objetivos de Amorim está o de ter revalorizado investimentos altos feitos recentemente em jogadores que pareciam já estar de saída do clube. O caso mais emblemático é o de Chukwueze, com quem estabeleceu uma relação direta, franca e também produtiva: foi Amorim quem o reinventou como jogador aberto pela direita no meio-campo, embora ele tenha chegado ao Milan como ponta em um ataque de três jogadores. Seria ingenuidade, porém, esquecer que Chuku, como é chamado pelos companheiros, não teve sequência nos últimos dois anos e que é natural que possa sentir os efeitos das pausas ou do cansaço: contra a Atalanta, Hutichinson não convenceu totalmente, sobretudo quando a equipe estava sem a bola. É aí que pode ser útil alguém que, por sua vez, está muito bem, tanto mental quanto fisicamente: Moreira pode substituir Chukwueze pela direita quando for necessário. A atuação nessa função contra a Juventus não deve enganar: Diego certamente rende mais pelo lado oposto, mas, diante da Juventus, fazia sua primeira partida como titular e, portanto, também estava um pouco afetado pelo nervosismo.
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