Entre os méritos objetivos de Amorim está o de ter revalorizado investimentos altos feitos recentemente em jogadores que pareciam já estar de saída do clube. O caso mais emblemático é o de Chukwueze, com quem estabeleceu uma relação direta, franca e também produtiva: foi Amorim quem o reinventou como jogador aberto pela direita no meio-campo, embora ele tenha chegado ao Milan como ponta em um ataque de três jogadores. Seria ingenuidade, porém, esquecer que Chuku, como é chamado pelos companheiros, não teve sequência nos últimos dois anos e que é natural que possa sentir os efeitos das pausas ou do cansaço: contra a Atalanta, Hutichinson não convenceu totalmente, sobretudo quando a equipe estava sem a bola. É aí que pode ser útil alguém que, por sua vez, está muito bem, tanto mental quanto fisicamente: Moreira pode substituir Chukwueze pela direita quando for necessário. A atuação nessa função contra a Juventus não deve enganar: Diego certamente rende mais pelo lado oposto, mas, diante da Juventus, fazia sua primeira partida como titular e, portanto, também estava um pouco afetado pelo nervosismo.