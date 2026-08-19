Há novidades à vista no Milan para a função de camisa 12. Segundo escreveu La Gazzetta dello Sport, o atual reserva de Maignan, Pietro Terracciano, pode ser negociado. Sobre o goleiro nascido em 1990, que no ano passado foi a campo apenas no Campeonato Italiano contra Udinese e Bologna, há forte interesse do Monza, que busca um goleiro experiente para disputar a Serie A.
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Milan pode mudar o segundo goleiro atrás de Maignan: Pietro Terracciano rumo à saída, Lorenzo Torriani promovido?
Sobem as ações de Torriani
Para a função de reserva de Maignan, Lorenzo Torriani deve ser promovido, aos 21 anos, formado nas categorias de base do Milan. No ano passado em campo pelo Milan Futuro, Torriani foi escalado sempre como titular por Amorim nos testes de pré-temporada, demonstrando confiança, com o destaque do pênalti defendido de Bruno Fernandes no duelo na Polônia com o Manchester United. Uma decisão final chegará nos próximos dias, mas sua candidatura é forte.
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