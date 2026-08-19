Para a função de reserva de Maignan, Lorenzo Torriani deve ser promovido, aos 21 anos, formado nas categorias de base do Milan. No ano passado em campo pelo Milan Futuro, Torriani foi escalado sempre como titular por Amorim nos testes de pré-temporada, demonstrando confiança, com o destaque do pênalti defendido de Bruno Fernandes no duelo na Polônia com o Manchester United. Uma decisão final chegará nos próximos dias, mas sua candidatura é forte.