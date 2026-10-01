O proprietário do clube, Cardinale, está determinado a vincular o atacante a uma renovação robusta até 2031. Embora o contrato atual do americano em San Siro vá até junho de 2027, com opção por mais um ano, o Milan está ansioso para evitar atrasos desnecessários.

As conversas já haviam estagnado há um ano em torno da marca de € 5 milhões líquidos por temporada, mas novas negociações agora podem fazer com que exigências salariais mais altas sejam colocadas na mesa pelo estafe do jogador. Além de seu valor comercial como rosto principal da expansão norte-americana da RedBird, o ponta segue sendo um ativo insubstituível em campo se continuar a liderar a linha de frente de Ruben Amorim.