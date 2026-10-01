Buzzi
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Milan planeja uma enorme renovação de contrato de longo prazo para o astro da USMNT Christian Pulisic
Diretoria do Milan prepara renovação histórica
De acordo com La Gazzetta dello Sport, o gigante italiano se prepara para amarrar Pulisic com um lucrativo contrato de longo prazo para afastar possíveis interessados no mercado de transferências. Depois de optar por não servir à seleção dos Estados Unidos, o atacante permaneceu em Milanello para recuperar sua melhor condição física após uma grave lesão sofrida na Copa do Mundo. Um retorno em alta forma, marcado por um gol e uma assistência em suas duas últimas partidas da liga, apenas reforçou a determinação da diretoria em garantir seu futuro.
- Getty Images Sport
Visão do clube dita as prioridades contratuais
O proprietário do clube, Cardinale, está determinado a vincular o atacante a uma renovação robusta até 2031. Embora o contrato atual do americano em San Siro vá até junho de 2027, com opção por mais um ano, o Milan está ansioso para evitar atrasos desnecessários.
As conversas já haviam estagnado há um ano em torno da marca de € 5 milhões líquidos por temporada, mas novas negociações agora podem fazer com que exigências salariais mais altas sejam colocadas na mesa pelo estafe do jogador. Além de seu valor comercial como rosto principal da expansão norte-americana da RedBird, o ponta segue sendo um ativo insubstituível em campo se continuar a liderar a linha de frente de Ruben Amorim.
RedBird se mexe para garantir suas estrelas
O planejamento da RedBird vai além do talismã da USMNT e inclui vários outros pilares fundamentais do elenco do Milan. La Gazzetta dello Sport também revela que o clube está priorizando ativamente uma renovação até 2031 para o zagueiro Strahinja Pavlovic, cujos salários dobrariam para cerca de € 3,5 milhões por temporada.
Enquanto isso, um pacote salarial melhorado está sendo elaborado para o experiente meio-campista Adrien Rabiot, a fim de alinhar sua remuneração ao seu valor de mercado e à sua influência em campo. Essa abordagem dupla reforça a determinação do Milan em preservar sua formação principal e garantir competitividade sustentada no mais alto nível.
- Getty Images Sport
Calendário exigente testa ressurgimento tático
A consistência de Pulisic será submetida a um teste imediato em uma sequência intensa de jogos da Serie A e de competições europeias assim que a pausa internacional terminar. O atacante precisa manter sua produção decisiva no terço final para manter o time de Amorim firmemente na briga pela ponta da tabela. O sucesso das negociações por essa renovação de longo prazo dependerá, em última análise, do desempenho do americano em campo.
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