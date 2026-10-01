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Milan planeja investida por prodígio do Granada, Owen Emeka, mas enfrenta concorrência do Real Madrid
Gigantes italianos monitoram prodígio espanhol
Um olheiro do Milan viajou inicialmente à Espanha em 12 de setembro para observar o meio-campista Dylan Rodriguez, de 19 anos, durante o empate por 1 a 1 do Granada com o Albacete. No entanto, foi Emeka quem roubou a cena, com uma arrancada individual deslumbrante antes de finalizar com autoridade no poste mais próximo. Segundo a La Gazzetta dello Sport, o adolescente de ascendência nigeriana tem uma cláusula de rescisão de € 15 milhões (£ 13 mi/US$ 17 mi) e agora está firmemente no radar de transferências tanto do Milan quanto do Madrid.
Estrela em ascensão recebe reconhecimento no time principal
As atuações impressionantes do ponta pelo time de base do Granada na temporada passada convenceram a cúpula andaluza de que ele estava pronto para o elenco principal. Relembrando a atuação de destaque do jovem contra o Madrid nas semifinais do campeonato nacional sub-19, pessoas de dentro do clube concluíram: "Certo, esse garoto pode mesmo estar pronto."
Essa confiança foi rapidamente retribuída, com Emeka marcando um gol em seis partidas da Segunda Divisão nesta temporada e se tornando o segundo artilheiro mais jovem da história do Granada.
Promessa versátil deslumbra olheiros europeus
Enquanto o Milan segue atento a Emeka, o gigante da Serie A também mantém Rodriguez em sua lista de alvos por conta de sua flexibilidade tática no meio-campo. Ainda assim, Emeka recebe atenção prioritária depois de já ter se comprometido com um contrato de longo prazo até 2031, com observadores locais traçando comparações com Jude Bellingham por causa de seu perfil atlético. O plano do Milan provavelmente prevê que o adolescente seja integrado inicialmente à sua equipe de reservas para ajudar em seu desenvolvimento, embora seja necessária uma ação rápida diante do interesse contínuo do Madrid.
Palco internacional chama talento em ascensão
Emeka agora se prepara para voltar suas atenções para os compromissos internacionais com a seleção sub-18 da Espanha antes da Copa do Mundo de base, no Catar, em novembro deste ano. Em nível de clube, o ponta, de grande força física, está determinado a garantir uma vaga regular entre os titulares sob o comando de Pacheta para ajudar o Granada a subir na tabela da Segunda Divisão. Enquanto isso, dirigentes de San Siro e do Santiago Bernabéu devem manter missões regulares de observação antes da abertura da janela de transferências de inverno.
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