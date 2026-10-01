Milan planeja investida por prodígio do Granada, Owen Emeka, mas enfrenta concorrência do Real Madrid

As atuações impressionantes do ponta pelo time de base do Granada na temporada passada convenceram a cúpula andaluza de que ele estava pronto para o elenco principal. Relembrando a atuação de destaque do jovem contra o Madrid nas semifinais do campeonato nacional sub-19, pessoas de dentro do clube concluíram: "Certo, esse garoto pode mesmo estar pronto."

Essa confiança foi rapidamente retribuída, com Emeka marcando um gol em seis partidas da Segunda Divisão nesta temporada e se tornando o segundo artilheiro mais jovem da história do Granada.



