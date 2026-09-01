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cm grafica fofana milan 2025 26 16.9Getty Images

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Milan perde Fofana contra o Lyon: Besiktas e Fenerbahce voltam a mirar o meio-campista francês

Milan

Milan, transferência de Fofana para o Lyon melada: eis o que aconteceu

Clamoroso justamente na reta final: o Lyon não pôde registrar Youssouf Fofana depois de ter chegado a um acordo com o Milan na hora do almoço. O clube francês tem restrições complexas e rígidas da FIFA e precisava liberar espaço na folha salarial com a venda de outro Fofana, Malick, que, porém, está demorando a acontecer.

  • O ACORDO FRUSTRADO

    Banho de água fria para o Lyon e para Fofana após dois dias intensos de negociações e contatos com o Milan. O acordo havia sido fechado com base em 2 milhões de euros por empréstimo oneroso, com direito de compra fixado em 12 milhões de euros, com o clube italiano contribuindo com uma pequena parte do salário do meio-campista francês. A falta de uma transferência até as 20h, horário de fechamento da janela tanto na França quanto na Itália, mas não na Inglaterra, fez cair uma negociação que estava perto de ser concluída.

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  • Besiktas e Galatasaray voltam à disputa

    Com o fracasso da negociação para a transferência de Fofana ao Lyon, agora se abre uma segunda fase para o Milan, que terá de buscar um novo destino para o meio-campista francês. A opção Besiktas segue em aberto após os contatos da tarde: Italiano está pressionando para levá-lo a Istambul. A janela de transferências da Turquia fecha em cinco dias e, portanto, há todo o tempo necessário para concluir a operação. Ao fundo, também aparece o Galatasaray.

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