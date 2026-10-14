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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
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Milan: patrocínios superam 100 milhões de euros pela primeira vez; a análise dos números do clube

Milan

Um portfólio de parcerias cada vez maior para o Milan: foi assim que a Red Bird aumentou as receitas

Pela primeira vez em sua história de mais de cem anos, o AC Milan supera a marca de 100 milhões de euros em receitas de patrocínios. Esse é um dos dados mais significativos do balanço referente ao exercício de 2025/26, aprovado pelo conselho de administração do clube da rua Aldo Rossi.

O resultado reforça o trabalho da área comercial do Milan em um exercício marcado pela ausência das competições europeias na temporada passada e da Champions League nesta temporada. Apesar desse impacto negativo, o AC Milan fechou a temporada com 464,6 milhões de euros em receitas, mantendo-se no patamar das duas temporadas recordes anteriores: o valor cresceu 1,7% em relação a 2023/24 e caiu 6% em relação a 2024/25.

O que mais ajudou a sustentar as receitas foram as atividades menos diretamente ligadas à participação em competições europeias. Entre elas, os patrocínios foram um dos fatores mais importantes.

  • UM PORTFÓLIO MUITO MAIS AMPLO

    Entre as parcerias de maior valor financeiro estão a Emirates, patrocinadora máster do Milan, e a Puma, fornecedora de material esportivo. Segundo estimativas, o contrato com a Emirates vale cerca de 35 milhões de euros por ano, enquanto o acordo com a Puma rende aos cofres do Milan mais de aproximadamente 30 milhões de euros por temporada, considerando o valor fixo e os bônus.

    Outra parceria sólida e duradoura é a firmada com a MSC Cruzeiros, parceira oficial e patrocinadora da manga, recentemente renovada até 2027. Entre os patrocinadores do uniforme também está a Bitpanda, cuja marca aparece na parte de trás da camisa do Milan. O acordo vale cerca de 5 milhões de euros por temporada. Já na equipe feminina, o Banco BPM é o patrocinador máster da camisa do Milan Women.

  • OS NOVOS ACORDOS

    O Milan não para e redobra a aposta. Entre os novos acordos está o firmado com a FPG Fortune Prime Global, que chega como parceira premium e parceira oficial de operações financeiras online do clube. Também é muito importante, em termos financeiros, a nova parceria com a Boggi Milano, que passa a integrar o grupo de parceiros globais do AC Milan como parceira oficial de trajes formais.

    Outra chegada de destaque é a da DHL, que se torna parceira premium e parceira oficial de logística. Quanto às renovações, a BMW Italia confirmou, pelo sexto ano consecutivo, a parceria iniciada em 2021, permanecendo como parceira premium e parceira oficial do setor automotivo do clube também na temporada 2026/27.

  • A venda de ingressos bate recorde

    A área comercial do balanço também se beneficia claramente da fidelidade, muito sólida, da torcida em San Siro. A receita de bilheteria referente à Serie A está em alta, e o Milan se mantém, pelo segundo ano consecutivo, como o clube com a maior média de público do campeonato, com mais de 72 mil torcedores por jogo.

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