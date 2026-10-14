Pela primeira vez em sua história de mais de cem anos, o AC Milan supera a marca de 100 milhões de euros em receitas de patrocínios. Esse é um dos dados mais significativos do balanço referente ao exercício de 2025/26, aprovado pelo conselho de administração do clube da rua Aldo Rossi.

O resultado reforça o trabalho da área comercial do Milan em um exercício marcado pela ausência das competições europeias na temporada passada e da Champions League nesta temporada. Apesar desse impacto negativo, o AC Milan fechou a temporada com 464,6 milhões de euros em receitas, mantendo-se no patamar das duas temporadas recordes anteriores: o valor cresceu 1,7% em relação a 2023/24 e caiu 6% em relação a 2024/25.

O que mais ajudou a sustentar as receitas foram as atividades menos diretamente ligadas à participação em competições europeias. Entre elas, os patrocínios foram um dos fatores mais importantes.