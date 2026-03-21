Milan, ouve o que diz Hernanes: “O 4-3-3? Que o Allegri recomece por aí, os jogadores perderam a garra”

Uma vitória sofrida, mas exatamente o que o Milan de Massimiliano Allegri precisava para se recuperar após a derrota contra a Lazio no Olimpico. O time rossonero venceu o Torino por 3 a 2 e ultrapassou novamente o Napoli, recuperando o segundo lugar e ficando momentaneamente a cinco pontos do Inter, líder da tabela da Série A, nesta 30ª rodada do campeonato.

Uma vitória que levanta o ânimo após o tropeço na capital e um triunfo que traz os 3 pontos de volta ao clube da Via Aldo Rossi. Decisiva, nesse sentido, a mudança de formação de Allegri no segundo tempo, passando do 3-5-2 inicial para o 4-3-3 da segunda etapa, o que deu mais vivacidade e dinamismo aos seus jogadores.

Foi o ex-meio-campista da Lazio, Hernanes, quem falou, descreveu e analisou essa escolha durante o programa Vamos, na DAZN.