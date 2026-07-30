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Milan, ouça Roganovic: "Kostic é o Harry Kane montenegrino, fará 15 gols na Serie A"

Milan

Milan Roganovic, jogador da seleção de Montenegro e ex-companheiro de equipe de Kostic no Partizan Belgrado, fala assim sobre a nova contratação do Milan

MilanRoganovic, jogador da seleção de Montenegro e ex-companheiro de equipe de Kostic no Partizan Belgrado, concedeu uma entrevista ao Milannews.it.


Você pode nos contar algo sobre Andrej Kostic, seu ex-companheiro no Partizan e na seleção?

“Antes de tudo, ele é uma pessoa maravilhosa e um grande jogador. Ele me lembra Harry Kane porque é um falso 9 que gosta de recuar para participar da construção das jogadas e depois finalizar em direção ao gol. Foi para o Milan para crescer ainda mais e mostrar o seu valor. Estou convencido de que vai se sair muito bem".

Para ele e para o Milan, porém, também é uma aposta. O clube ainda não sabe se ele conseguirá repetir o que fez na Sérvia, enquanto, para um jogador vindo do campeonato sérvio, nunca é simples se adaptar de imediato a uma Serie A tão tática. Como será esse casamento?

“Vai ganhar experiência, mas, na minha opinião, já possui as qualidades necessárias para jogar neste nível. É um garoto que trabalha duro todos os dias e estou convencido de que fará grandes coisas no Milan. Com certeza vai mostrar o seu valor".

  • AS DECLARAÇÕES

    Parece um atacante que busca a finalização de qualquer posição. Ele tem grande confiança no próprio potencial?

    “Sim, absolutamente. Ele tem um chute extraordinário de longa distância e é faminto por gols. Seja dentro da área ou de fora, busca sempre o gol. Chuta praticamente de qualquer ângulo do campo".

    Montenegro produziu craques como Savicevic, Mijatovic, Jovetic, Savic e Vucinic. Kostic pode ser o próximo grande talento do seu país?

    “Sim, estou convencido disso. Está aprendendo com jogadores como Jovetic e Savic e, se continuar trabalhando com essa mentalidade, fará grandes coisas. Do ponto de vista físico, já está pronto e, mentalmente, também tem tudo para se impor. O único aspecto em que ainda precisa evoluir é o tático, mas no Milan terá todas as possibilidades para melhorar".

    Quantos gols você espera dele se ficar a temporada inteira?

    “Entre 10 e 15 gols, desde que jogue com regularidade".

    Palavras que confirmam a grande confiança em torno de Andrej Kostic. Roganovic não tem dúvidas: o Milan teria contratado um atacante moderno, completo e com enorme potencial, a ponto de compará-lo até mesmo a Harry Kane. Agora, a palavra passará para o campo, onde o jovem montenegrino tentará mostrar que está à altura das expectativas.

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