Milan, ouça Roganovic: "Kostic é o Harry Kane montenegrino, fará 15 gols na Serie A"

MilanRoganovic, jogador da seleção de Montenegro e ex-companheiro de equipe de Kostic no Partizan Belgrado, concedeu uma entrevista ao Milannews.it.





Você pode nos contar algo sobre Andrej Kostic, seu ex-companheiro no Partizan e na seleção?

“Antes de tudo, ele é uma pessoa maravilhosa e um grande jogador. Ele me lembra Harry Kane porque é um falso 9 que gosta de recuar para participar da construção das jogadas e depois finalizar em direção ao gol. Foi para o Milan para crescer ainda mais e mostrar o seu valor. Estou convencido de que vai se sair muito bem".

Para ele e para o Milan, porém, também é uma aposta. O clube ainda não sabe se ele conseguirá repetir o que fez na Sérvia, enquanto, para um jogador vindo do campeonato sérvio, nunca é simples se adaptar de imediato a uma Serie A tão tática. Como será esse casamento?

“Vai ganhar experiência, mas, na minha opinião, já possui as qualidades necessárias para jogar neste nível. É um garoto que trabalha duro todos os dias e estou convencido de que fará grandes coisas no Milan. Com certeza vai mostrar o seu valor".