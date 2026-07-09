Milan, ouça o que Donovan diz: “Pulisic foi prejudicado pelos parasitas ao seu redor; a galera já está de saco cheio”

“A verdade é que ele saiu de uma partida de mata-mata da Copa do Mundo disputada em casa, com a perna ainda inteira. Porque, no meu caso, teriam que me arrastar para fora do campo à força, caramba. E eu teria dado um soco na cara do médico, dizendo: ‘Não me tire do campo. Coloque tudo o que precisar, mas eu vou ficar em campo’.”

Uma passagem em que o ex-jogador do Los Angeles Galaxy compara sua própria visão de liderança com a demonstrada pelo atacante do Milan.