Christian Pulisic continua sendo alvo de críticas ferrenhas após a eliminação dos EUA da Copa do Mundo pelas mãos da Bélgica. Uma das lendas do futebol norte-americano, Landon Donovan, no podcast “Unfiltered Soccer”, fez acusações muito graves contra as pessoas que cercam o número 11 do Milan.
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Milan, ouça o que Donovan diz: “Pulisic foi prejudicado pelos parasitas ao seu redor; a galera já está de saco cheio”
MENSAGEM PARA PULISIC
Donovan não mediu palavras, deixando claro desde o início que não considera Pulisic o principal responsável pela situação que se criou nos últimos anos: “Esta é uma oportunidade para te ajudar e para mudar sua vida para sempre. Um dos maiores problemas – converso sobre isso com as pessoas que trabalham na Federação de Futebol dos Estados Unidos. Converso com seus patrocinadores. Converso com seus companheiros de time. Converso com a comissão técnica e com os treinadores. As pessoas estão cansadas de como as coisas são conduzidas em torno dele. E a culpa não é necessariamente dele, mas de seus agentes, de sua família, de seus parasitas, das pessoas que o influenciam.”
ATAQUE DIRETO À COMITÊ DE APOIO
Donovan vai além: “As pessoas já estão cansadas disso. Eles tratam mal as pessoas. Agem de forma incorreta. É sempre um ‘não’ sempre que perguntam: ‘Podemos fazer uma entrevista?’. É sempre um: ‘Não, vocês não podem se aproximar dele’. Ele não cumprimenta os comentaristas que acompanham todos os jogos quando passam por ele. Todos os outros se aproximam, apertam a mão e dizem: ‘Oi’. Há mesmo essa sensação de que não dá para se aproximar dele. E, na verdade, não acho que a culpa seja dele. Acho que a culpa é das pessoas que o cercam.”
A COMPARAÇÃO
“A verdade é que ele saiu de uma partida de mata-mata da Copa do Mundo disputada em casa, com a perna ainda inteira. Porque, no meu caso, teriam que me arrastar para fora do campo à força, caramba. E eu teria dado um soco na cara do médico, dizendo: ‘Não me tire do campo. Coloque tudo o que precisar, mas eu vou ficar em campo’.”
Uma passagem em que o ex-jogador do Los Angeles Galaxy compara sua própria visão de liderança com a demonstrada pelo atacante do Milan.
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