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AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Milan, ouça o que diz Ambrosini: “Leão precisa demonstrar sua raiva em campo. Ele não se empolga muito e, como centroavante, é um desperdício; eu não o teria trocado”

A avaliação do ex-capitão do Milan sobre a atuação do camisa 10 português no Estádio Olímpico.

As ambições do Milan pelo título do Scudetto parecem ter se esvaído definitivamente com a derrota por 1 a 0 no coração do Estádio Olímpico contra a Lazio de Maurizio Sarri. Uma atuação decididamente pouco tranquilizadora e positiva para os jogadores de Massimiliano Allegri, recém-saídos da vitória no clássico contra a Inter, que não conseguiram dar uma reviravolta em um confronto que poderia ser decisivo — de um jeito ou de outro — para a conquista do título nesta reta final da temporada 2025/2026.

No banco dos réus, estava Rafael Leão, autor de uma atuação sem brilho e protagonista de um momento de forte raiva e decepção no momento da substituição. Massimo Ambrosini, na análise pós-jogo na DAZN, comentou assim o momento do camisa 10 rossonero.

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  • A RAIVA DELE

    O ex-capitão comentou imediatamente a raiva demonstrada pelo português durante a substituição ordenada por Allegri: “Acho que a raiva que ele demonstra ao sair do campo deveria ser demonstrada quando está em campo. Ele sempre dá a impressão de que falta aquele ímpeto competitivo. Mas essa raiva precisa ser demonstrada durante a partida, de uma forma ou de outra. Aos 34 minutos, ele havia tocado na bola quatro vezes, sendo uma delas de cabeça. A sensação é que, tanto por temperamento quanto por características, ele é um jogador que você precisa tentar manter motivado. Por si só, ele não se motiva muito”.

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  • O PAPEL

    Em seguida, ele também analisou a questão da posição, que vem sendo discutida durante toda a temporada: “Como centroavante, você tem muito mais tempo de descanso do que jogando pela ponta. Hoje eu não teria mudado isso. O Milan passou do 3-5-2 no segundo tempo para o 4-3-3, com Pulisic aberto e Leão na frente. E mesmo assim... Eu o teria mantido na lateral. Depois, 4-2-3-1, e ele está fora... Como centroavante, ele é desperdiçado”.

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