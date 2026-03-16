Milan, ouça o que diz Ambrosini: “Leão precisa demonstrar sua raiva em campo. Ele não se empolga muito e, como centroavante, é um desperdício; eu não o teria trocado”

As ambições do Milan pelo título do Scudetto parecem ter se esvaído definitivamente com a derrota por 1 a 0 no coração do Estádio Olímpico contra a Lazio de Maurizio Sarri. Uma atuação decididamente pouco tranquilizadora e positiva para os jogadores de Massimiliano Allegri, recém-saídos da vitória no clássico contra a Inter, que não conseguiram dar uma reviravolta em um confronto que poderia ser decisivo — de um jeito ou de outro — para a conquista do título nesta reta final da temporada 2025/2026.

No banco dos réus, estava Rafael Leão, autor de uma atuação sem brilho e protagonista de um momento de forte raiva e decepção no momento da substituição. Massimo Ambrosini, na análise pós-jogo na DAZN, comentou assim o momento do camisa 10 rossonero.