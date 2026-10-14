Milan, ouça o empresário de Santi Gimenez: "Quando a estrutura não é estável, é difícil para um jogador, sobretudo para um estrangeiro"

Durante a entrevista, Rafaela Pimenta dá uma alfinetada no Milan: "Não podemos esquecer a história de Santi, certo? O que aconteceu? Santi chegou ao Milan no meio da temporada. Não é fácil se integrar a um time em janeiro, não é? É completamente diferente de entrar em um time no início da temporada: outro país, outra língua, outra cultura, um estilo de futebol muito, muito diferente daquele a que ele estava acostumado. Depois, o treinador saiu, toda a diretoria mudou e mudou de novo neste ano. Entende? A continuidade se torna impossível, impossível. Quando, hum, o clube, como o Milan naquele momento, ou naquele período em que vivíamos a transferência, não tinha uma estrutura estável; e quando a estrutura não é estável, é difícil para um jogador, especialmente um estrangeiro que acabou de chegar, se adaptar. Porque você sabe como são os italianos: quem chega acaba criticando quem saiu. Quem saiu critica as... as decisões de quem veio antes, é uma questão um pouco política, e acho que Santi estava envolvido em uma situação que ia muito além de seu desempenho esportivo. Não acho que ele tenha tido apenas problemas com lesões, mas também que, na minha opinião, não teve as oportunidades certas para, digamos, se expressar."