Milan, ouça o agente de Kostic: “O Milan o contratou porque o considera um investimento para o futuro, mas ele já pode causar impacto na Série A”

Chegado do Partizan de Belgrado por 5 milhões de euros mais uma porcentagem sobre uma futura revenda, Andrej Kostic está se esforçando bastante nesta primeira fase da pré-temporada para convencer Ruben Amorim a mantê-lo no elenco da próxima temporada. Darko Ristic, representante do atacante nascido em 2007, falou assim ao Milanews.it.
Depois de se destacar com a camisa do Partizan, Andrej Kostic despertou o interesse de vários clubes durante a última janela de transferências de inverno. O que os convenceu a escolher o Milan?
“Houve um interesse concreto por parte de vários clubes, tanto antes quanto durante a janela de transferências de inverno. Mas sejamos sinceros: o Milan é um dos maiores clubes do futebol mundial. Quando um clube como o Milan te chama, simplesmente não dá para dizer não. Ficamos todos muito felizes por essa oportunidade ter vindo justamente dos rossoneri. Para o Andrej, para sua família e para mim, foi um momento de grande orgulho”.
Nos últimos dias, ele vem treinando com o time principal. Você teve a oportunidade de conversar com ele? Pode nos contar o que ele acha de Rúben Amorim e como está se adaptando nesses primeiros dias com os rossoneri?
”Sim, ele vem treinando com o time principal há alguns dias e, naturalmente, conversamos quase diariamente. Ele está curtindo muito essa experiência e ficou extremamente impressionado com tudo o que viu até agora. Sobre Rúben Amorim, ele só tem elogios. Desde a maneira como se comunica com os jogadores até as ideias que quer colocar em prática, Andrej diz que fica muito claro o que o técnico quer construir e qual direção pretende dar ao time.”