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Andrej Kostic MilanAC Milan

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Milan, ouça o agente de Kostic: “O Milan o contratou porque o considera um investimento para o futuro, mas ele já pode causar impacto na Série A”

Milan

O agente de Andrej Kostic, Darko Ristic, concedeu uma entrevista exclusiva ao MilanNews.it sobre seu representado

Chegado do Partizan de Belgrado por 5 milhões de euros mais uma porcentagem sobre uma futura revenda, Andrej Kostic está se esforçando bastante nesta primeira fase da pré-temporada para convencer Ruben Amorim a mantê-lo no elenco da próxima temporada. Darko Ristic, representante do atacante nascido em 2007, falou assim ao Milanews.it.


Depois de se destacar com a camisa do Partizan, Andrej Kostic despertou o interesse de vários clubes durante a última janela de transferências de inverno. O que os convenceu a escolher o Milan?
“Houve um interesse concreto por parte de vários clubes, tanto antes quanto durante a janela de transferências de inverno. Mas sejamos sinceros: o Milan é um dos maiores clubes do futebol mundial. Quando um clube como o Milan te chama, simplesmente não dá para dizer não. Ficamos todos muito felizes por essa oportunidade ter vindo justamente dos rossoneri. Para o Andrej, para sua família e para mim, foi um momento de grande orgulho”. 

Nos últimos dias, ele vem treinando com o time principal. Você teve a oportunidade de conversar com ele? Pode nos contar o que ele acha de Rúben Amorim e como está se adaptando nesses primeiros dias com os rossoneri?
”Sim, ele vem treinando com o time principal há alguns dias e, naturalmente, conversamos quase diariamente. Ele está curtindo muito essa experiência e ficou extremamente impressionado com tudo o que viu até agora. Sobre Rúben Amorim, ele só tem elogios. Desde a maneira como se comunica com os jogadores até as ideias que quer colocar em prática, Andrej diz que fica muito claro o que o técnico quer construir e qual direção pretende dar ao time.” 

  • AS DECLARAÇÕES

    Na Itália, falou-se da possibilidade de um empréstimo para a Série B, a fim de favorecer seu desenvolvimento de vista à próxima temporada. Trata-se de uma hipótese concreta?
    “O Milan sabe melhor do que ninguém qual é a solução mais adequada para o seu desenvolvimento e sua trajetória. Da minha parte, só posso dizer que, neste momento, Andrej está totalmente concentrado no Milan. Agora, ele pensa exclusivamente em dar o máximo no treino de hoje e no de amanhã. Ele está trilhando seu caminho, um passo de cada vez.” 


    O Milan já definiu um plano preciso para o futuro dele?
    ”“Com certeza. O Milan contratou o Andrej porque o considera um investimento para o futuro, mas também um jogador já capaz de se destacar imediatamente em um palco importante. É um atacante de grande talento que, apesar da pouca idade, já acumulou uma experiência significativa tanto no futebol de alto nível quanto no cenário internacional. Estou convencido de que o Milan tem um plano preciso para o seu desenvolvimento e estamos totalmente alinhados com o clube. A prioridade é ajudá-lo a expressar plenamente seu potencial, passo a passo”. 

    Como você descreveria Kostic aos torcedores do Milan com três adjetivos, para que eles possam conhecê-lo melhor?
    “Ambicioso. Corajoso. Determinado. Se pudesse acrescentar uma quarta palavra: vencedor”. 

    Você acha que ele já está pronto para jogar na Série A?
    “Acredito que ele terá suas oportunidades no momento certo, da maneira correta e respeitando os planos do Milan. Sempre acreditei que todo jogador pode melhorar, independentemente do seu talento. Ele pode causar impacto na Série A já nesta temporada? Com certeza, estou convencido disso. Ele possui aquele fator X especial que não pode ser realmente ensinado. Ao mesmo tempo, não temos pressa alguma. O mais importante é que sua trajetória de crescimento seja conduzida da maneira correta. Fazendo isso, todo o resto virá naturalmente”. 

    Quando o Milan manifestou interesse por ele, como vocês reagiram? Os rossoneri sempre foram sua primeira escolha?
    ”Como já disse, vários clubes haviam demonstrado interesse concreto pelo Andrej antes e durante a janela de transferências de inverno. Mas, no momento em que o Milan entrou em cena, tudo ficou muito claro. Para o Andrej, para seus pais e para mim, o Milan se tornou imediatamente a primeira e única escolha.”

    Nos próximos meses, inevitavelmente se falará de uma possível rivalidade entre Kostic e Camarda. Você acha que ambos poderão expressar plenamente seu potencial e desempenhar um papel importante no futuro do Milan?
    “Camarda é um jogador de grande talento. Ambos fazem parte de uma geração jovem e empolgante, e acho positivo que possam se estimular mutuamente todos os dias. Uma competição saudável ajuda os jovens jogadores a melhorarem. Acredito sinceramente que ambos tenham todas as qualidades necessárias para se tornarem jogadores importantes para o Milan no futuro e para desempenhar um papel de destaque no futebol italiano e europeu. Do ponto de vista do Milan, é realmente um belo ‘problema’ para se ter.” 

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