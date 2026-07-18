Milan, ouça o agente de Kostic: “O Milan o contratou porque o considera um investimento para o futuro, mas ele já pode causar impacto na Série A”

Na Itália, falou-se da possibilidade de um empréstimo para a Série B, a fim de favorecer seu desenvolvimento de vista à próxima temporada. Trata-se de uma hipótese concreta?

“O Milan sabe melhor do que ninguém qual é a solução mais adequada para o seu desenvolvimento e sua trajetória. Da minha parte, só posso dizer que, neste momento, Andrej está totalmente concentrado no Milan. Agora, ele pensa exclusivamente em dar o máximo no treino de hoje e no de amanhã. Ele está trilhando seu caminho, um passo de cada vez.”





O Milan já definiu um plano preciso para o futuro dele?

”“Com certeza. O Milan contratou o Andrej porque o considera um investimento para o futuro, mas também um jogador já capaz de se destacar imediatamente em um palco importante. É um atacante de grande talento que, apesar da pouca idade, já acumulou uma experiência significativa tanto no futebol de alto nível quanto no cenário internacional. Estou convencido de que o Milan tem um plano preciso para o seu desenvolvimento e estamos totalmente alinhados com o clube. A prioridade é ajudá-lo a expressar plenamente seu potencial, passo a passo”.

Como você descreveria Kostic aos torcedores do Milan com três adjetivos, para que eles possam conhecê-lo melhor?

“Ambicioso. Corajoso. Determinado. Se pudesse acrescentar uma quarta palavra: vencedor”.

Você acha que ele já está pronto para jogar na Série A?

“Acredito que ele terá suas oportunidades no momento certo, da maneira correta e respeitando os planos do Milan. Sempre acreditei que todo jogador pode melhorar, independentemente do seu talento. Ele pode causar impacto na Série A já nesta temporada? Com certeza, estou convencido disso. Ele possui aquele fator X especial que não pode ser realmente ensinado. Ao mesmo tempo, não temos pressa alguma. O mais importante é que sua trajetória de crescimento seja conduzida da maneira correta. Fazendo isso, todo o resto virá naturalmente”.

Quando o Milan manifestou interesse por ele, como vocês reagiram? Os rossoneri sempre foram sua primeira escolha?

”Como já disse, vários clubes haviam demonstrado interesse concreto pelo Andrej antes e durante a janela de transferências de inverno. Mas, no momento em que o Milan entrou em cena, tudo ficou muito claro. Para o Andrej, para seus pais e para mim, o Milan se tornou imediatamente a primeira e única escolha.”

Nos próximos meses, inevitavelmente se falará de uma possível rivalidade entre Kostic e Camarda. Você acha que ambos poderão expressar plenamente seu potencial e desempenhar um papel importante no futuro do Milan?

“Camarda é um jogador de grande talento. Ambos fazem parte de uma geração jovem e empolgante, e acho positivo que possam se estimular mutuamente todos os dias. Uma competição saudável ajuda os jovens jogadores a melhorarem. Acredito sinceramente que ambos tenham todas as qualidades necessárias para se tornarem jogadores importantes para o Milan no futuro e para desempenhar um papel de destaque no futebol italiano e europeu. Do ponto de vista do Milan, é realmente um belo ‘problema’ para se ter.”