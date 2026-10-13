"O Milan, neste momento, me preocupa mais do que a Juventus. Gostei do Amorim no Sporting. Ele não foi bem no United, mas veio para cá com muito entusiasmo. Gosto quando ele fala e diz: 'Não vim aqui para ficar levando a vida, quero vencer'. É preciso dar tempo, e eu sou o primeiro a concedê-lo a gente assim. O Milan é mais forte que a Juventus. Também estou convencido de que, dentro de 2/3 meses, veremos um Milan diferente, mas na Itália o tempo é cruel. A única coisa que aconselho a ele é escolher um caminho".





"Ramos? É fantástico. Sabe jogar com o time, sabe se entrosar com o setor, sabe jogar sozinho. Se de vez em quando dessem a ele uma bola decente... Vamos ajudar esse garoto. Para mim, é um jogador fantástico. Gosto demais dele. Nunca reclama. Ter qualidade é uma coisa, correr 12 km por jogo é outra. Sabe se movimentar, sabe jogar futebol".





"Na Itália, havia aquele perna de pau do Inzaghi, que fazia 50 gols por temporada, mas Ramos continua sendo melhor. Antes havia um perna de pau que jogava com craques, mas, se eu colocasse Ramos com Rui Costa, Seedorf e Kaká atrás dele, com Cafu e Serginho pelas laterais, ele também faria 50 gols... mas por jogo. Pulisic me agrada muito, mas joga para o companheiro? Não. Moreira dá passes em profundidade para ele? Não. Para esse coitado, quem é o único que consegue, de vez em quando, dar um passe em profundidade de 40 metros? Modric. E Chukwueze, que corta para dentro e cruza? Do outro lado, Estupinan? Para mim, ele é um atacante fabuloso. Coloque-o na Inter e ele faz 30 gols por temporada. É preciso ajudá-lo, colocando perto dele mais jogadores que joguem para ele".