Milan, os valores reais das saídas de Theo Hernandez, Thiaw e Morata: os dados oficiais no balanço de 2026, com receita também por Colombo e Pobega

O balanço encerrado em 30 de junho de 2026, que será aprovado pela assembleia de acionistas do Milan, revela os valores oficiais de várias operações de saída no mercado de transferências, entre vendas em definitivo e opções de compra exercidas por outros clubes durante a gestão de Igli Tare.





Os valores, divulgados pela Radio Rossonera, não incluem os diversos bônus eventuais que ainda poderão ser acionados ou que podem ter sido acionados após 30 de junho e que, portanto, não entram no balanço da temporada passada.



