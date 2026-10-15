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CM Grafica Theo Hernandez Al Hilal Serie A 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
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Milan, os valores reais das saídas de Theo Hernandez, Thiaw e Morata: os dados oficiais no balanço de 2026, com receita também por Colombo e Pobega

Milan
M. Thiaw
T. Hernandez
A. Jimenez
A. Morata
Mercado da bola
Como
Bologna
Genoa

Thiaw por mais que Theo, e Morata e Emerson Royal vendidos a preço de banana!

O balanço encerrado em 30 de junho de 2026, que será aprovado pela assembleia de acionistas do Milan, revela os valores oficiais de várias operações de saída no mercado de transferências, entre vendas em definitivo e opções de compra exercidas por outros clubes durante a gestão de Igli Tare.


Os valores, divulgados pela Radio Rossonera, não incluem os diversos bônus eventuais que ainda poderão ser acionados ou que podem ter sido acionados após 30 de junho e que, portanto, não entram no balanço da temporada passada.


  • Balanço no vermelho

    Vale lembrar que, depois de muito tempo, o Milan voltou a registrar prejuízo no balanço. Após três anos consecutivos de lucro, de 2023 a 2025, o prejuízo registrado em 30 de junho de 2026 ficou em torno de 24 milhões de euros. O faturamento ficou em torno de 464 milhões de euros, com uma queda de cerca de 6% nas receitas em relação ao balanço de 2025, resultado da não participação nas copas.

  • THIAW MAIS DO QUE THEO

    Considerando que a venda de Reijnders ao Manchester City já havia sido contabilizada no balanço de 2025, a saída que mais rendeu aos cofres do clube foi a de Malick Thiaw para o Newcastle, por 34,1 milhões de euros, sem contar os bônus.

    Valor bem superior ao recebido por Theo Hernandez, vendido ao Al-Hilal por 25 milhões de euros.

  • JIMENZ, OKAFOR E O COLAPSO DE EMERSON E MORATA

    Abaixo dos 20 milhões, mais precisamente por 18,5 milhões, está a saída de Alex Jimenez, hoje na Fiorentina e vendido ao Bournemouth. No caso de Okafor, que foi para o Leeds, o valor é de 18 milhões.

    Desabam os valores de Emerson Royal e Morata, revendidos por 9 milhões e 11 milhões de euros, respectivamente, apenas um ano após suas contratações.

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  • Arrecadação também com Adli, Pobega e Colombo

    A ida de Adli para o Al Shabab rendeu 5,2 milhões de euros aos cofres do Milan, que também recebeu 7,6 milhões de euros do Genoa pela compra em definitivo de Colombo e 4,9 milhões de euros do Bologna pela de Pobega.