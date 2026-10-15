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CM Grafica Goncalo Ramos Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Milan, os valores reais das contratações de Ramos, Estupinan, Ricci e Rabiot: os dados oficiais no balanço de 2026, Nkunku e Jashari acima de 35 milhões

Milan
G. Ramos
P. Estupinan
A. Rabiot
C. Nkunku
S. Ricci
A. Jashari

Ramos é o mais bem pago de todos os tempos; Rabiot ganha menos que Cisse, Odogu e Athekame.

Os detalhes do balanço encerrado em 30 de junho de 2026, que será aprovado pela assembleia de acionistas do Milan, revelam os valores oficiais de várias negociações concluídas durante a gestão de Igli Tare e, por último, mas não menos importante, pelo próprio Cardinale. É o caso de Goncalo Ramos, que chegou a Milanello até 30 de junho, quando o diretor esportivo albanês já havia sido destituído.


Os valores, revelados pela Radio Rossonera, não incluem os diversos bônus eventuais que poderão ser acionados ou que podem ter sido acionados após 30 de junho e que, portanto, não pesam no balanço da temporada passada.

  • BALANÇO NO VERMELHO

    Vale lembrar que, depois de muito tempo, o Milan voltou a registrar prejuízo no balanço. Após três anos consecutivos de lucro, de 2023 a 2025, o resultado negativo registrado em 30 de junho de 2026 é de cerca de 24 milhões de euros. O faturamento ficou em torno de 464 milhões de euros, com uma queda de aproximadamente 6% nas receitas em relação ao balanço de 2025, devido à ausência nas copas.

  • Goncalo Ramos of AC Milan celebrates scoring his team’s first goal during the Serie A matchGetty Images

    GONÇALO RAMOS

    Justamente em razão do crescimento do faturamento, que já se estabilizou, e do aumento tanto dos patrocínios quanto das negociações de jogadores, o Milan optou por lançar a contratação de Goncalo Ramos no balanço de 2026, para que ela tenha um impacto menor naquele que será fechado em 30 de junho de 2027.

    Os valores, sem contar os bônus, são naturalmente elevados: apenas pelo passe do jogador, o Milan pagou 73,1 milhões de euros ao PSG.

  • Nkunku LipsiaGetty Images

    Nkunku e Jashari acima dos 30 milhões

    Igli Tare fechou duas contratações que levaram o Milan a desembolsar mais de 35 milhões de euros pelo passe de cada jogador.

    Para tirar Chirstopher Nkunku do Chelsea, o valor sem os bônus chega a 37,9 milhões de euros, enquanto Ardon Jashari deixou o Bruges por 35,7 milhões de euros.

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  • Estupinan MilanGetty Images

    RICCI, DE WINTER E ESTUPINÁN

    Três contratações custaram em torno de 20 milhões de euros.

    O primeiro e mais caro dos três já deixou Milão rumo ao Como por empréstimo: Samuele Ricci, contratado junto ao Torino por 24,8 milhões de euros.

    Koni De Winter chegou do Genoa por 21,4 milhões de euros de valor fixo, enquanto Pervis Estupinan chegou a Milanello vindo da Premier League por 18,3 milhões de euros.

  • Rabiot MilanGetty Images

    Três saem mais caros que Rabiot e Modric

    Os dois jogadores mais importantes do meio-campo do Milan, Luka Modric e Adrien Rabiot, custaram, respectivamente, 1,8 milhão de euros pelo croata (em comissões, já que chegou sem custos de transferência) e apenas 7,4 milhões de euros pelo francês, que na época estava em conflito com o Marselha após a briga com Rowe.

    Três jogadores, porém, custaram mais do que ambos: Athekame, que custou 10,9 milhões de euros e hoje está emprestado ao Lyon; Alphadjo Cisse, contratado por 8,4 milhões de euros em fevereiro e mantido por empréstimo no Catanzaro; e Odogu, que chegou do Wolfsburg por 8 milhões de euros e hoje está emprestado ao Toulouse.



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