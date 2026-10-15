Milan, os valores reais das contratações de Ramos, Estupinan, Ricci e Rabiot: os dados oficiais no balanço de 2026, Nkunku e Jashari acima de 35 milhões

Os detalhes do balanço encerrado em 30 de junho de 2026, que será aprovado pela assembleia de acionistas do Milan, revelam os valores oficiais de várias negociações concluídas durante a gestão de Igli Tare e, por último, mas não menos importante, pelo próprio Cardinale. É o caso de Goncalo Ramos, que chegou a Milanello até 30 de junho, quando o diretor esportivo albanês já havia sido destituído.





Os valores, revelados pela Radio Rossonera, não incluem os diversos bônus eventuais que poderão ser acionados ou que podem ter sido acionados após 30 de junho e que, portanto, não pesam no balanço da temporada passada.