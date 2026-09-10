Milan: os agentes de Bondo pediram oficialmente ao clube, por meio de PEC, a reintegração do meio-campista francês ao elenco

Das palavras aos fatos: os advogados de Warren Bondo enviaram, no dia de hoje, uma PEC ao Milan com o pedido formal de reintegrar o jogador ao elenco. O atleta nascido em 2003, de volta após empréstimo sem opção de compra à Cremonese, não havia sido convocado por Amorim para a pré-temporada porque não fazia parte do projeto. Depois de ter treinado, em acordo com o Milan, sozinho durante todo o verão, o ex-alvo de Moncada (chegado ao Milan vindo do Monza em janeiro de 2025 por 10 milhões mais 2 de bônus) pediu para poder treinar em grupo com o restante dos companheiros.