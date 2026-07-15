Falando em possíveis transferências, eu pensaria no Jashari. Há um ano, havia um hype absurdo, uma expectativa incrível, em parte devido a uma negociação muito longa — além de amplamente divulgada pela mídia — envolvendo um jovem que havia mostrado coisas muito interessantes na Bélgica.





Um ano depois, o sentimento da torcida rossonera em relação ao suíço certamente mudou. Acredito que a lesão tenha afetado seu desempenho, mas isso não explica totalmente uma regressão tão acentuada. Ele voltou em novembro, já passou algum tempo, mas mesmo assim nunca conseguiu deixar sua marca, nem mesmo na Copa do Mundo.





Qual é o verdadeiro Jashari? O promissor da Jupiler Pro League ou o decepcionante do Rossonero, provavelmente jogado em uma realidade grande demais para ele? Não podemos saber a verdade, mas a diretoria do Rossonero precisa entender o que deve ser feito. Em teoria, eu seria a favor de uma segunda chance, para evitar ver o jogador talvez se destacar em outro lugar, ou ter um bom desempenho em outro time, como aconteceu com De Ketelaere.





A menos que fosse um sacrifício indispensável para conseguir um jogador realmente forte.