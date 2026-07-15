O mercado de transferências do Milan, assim como o de outros clubes, está passando por um impasse. É fundamental, neste momento, recuperar recursos com as vendas de jogadores, para depois reinvesti-los em novas contratações. Os rossoneri, no entanto, têm se destacado até agora com um início encorajador.
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Milan, o que você vai fazer com o Jashari? Do hype absurdo ao fracasso, vamos evitar um novo caso De Ketelaere: transferi-lo para a Atalanta em troca do Ederson deixaria todo mundo feliz
Falando em possíveis transferências, eu pensaria no Jashari. Há um ano, havia um hype absurdo, uma expectativa incrível, em parte devido a uma negociação muito longa — além de amplamente divulgada pela mídia — envolvendo um jovem que havia mostrado coisas muito interessantes na Bélgica.
Um ano depois, o sentimento da torcida rossonera em relação ao suíço certamente mudou. Acredito que a lesão tenha afetado seu desempenho, mas isso não explica totalmente uma regressão tão acentuada. Ele voltou em novembro, já passou algum tempo, mas mesmo assim nunca conseguiu deixar sua marca, nem mesmo na Copa do Mundo.
Qual é o verdadeiro Jashari? O promissor da Jupiler Pro League ou o decepcionante do Rossonero, provavelmente jogado em uma realidade grande demais para ele? Não podemos saber a verdade, mas a diretoria do Rossonero precisa entender o que deve ser feito. Em teoria, eu seria a favor de uma segunda chance, para evitar ver o jogador talvez se destacar em outro lugar, ou ter um bom desempenho em outro time, como aconteceu com De Ketelaere.
A menos que fosse um sacrifício indispensável para conseguir um jogador realmente forte.
Hoje, na escalação improvisada que se forma debaixo do guarda-sol, o nome dele não pode figurar entre os titulares. Nessa posição, mesmo com a permanência de Modric, é preciso alguém que seja um ponto de exclamação, e não um ponto de interrogação, como é o caso do ex-jogador do Bruges.
Conselho não solicitado: refletir sobre uma possível troca com a Atalanta, com Jashari vindo do time de Sarri e Ederson vestindo a camisa rossonera. Essa seria uma solução inteligente que deixaria todos felizes. O jogador que iria jogar (muito apreciado por Giuntoli e pelo técnico), a Atalanta, que resolveria o problema relacionado ao brasileiro, com apenas um ano de contrato. E, obviamente, o Milan, que receberia um meio-campista muito forte.
Troca interessante, com compensação financeira a favor da Atalanta. Ederson e Rabiot formariam um meio-campo de ponta. Desde que, é claro, o jogador esteja bem e não tenha problemas físicos.
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