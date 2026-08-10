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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Milan, o que está por trás das férias prolongadas de Maignan e Rabiot: entre o cansaço pós-Copa do Mundo e o mercado de transferências

Milan
M. Maignan
A. Rabiot

O goleiro e o meio-campista prolongam as férias: o mercado também tem a ver com isso?

Mike Maignan e Adrien Rabiot deveriam ter se reapresentado ao Milan por volta de 12 de agosto, para iniciar a preparação depois das férias pós-Copa do Mundo. Na última hora, porém, ambos comunicaram ao clube que precisavam de mais alguns dias, adiando o retorno para o dia 16, exatamente uma semana antes da estreia no campeonato contra o Torino. A equipe de Ruben Amorim, após o fim da turnê pela Ásia e Oceania, voltará aos trabalhos justamente na quarta-feira, dia 12, e no dia de Ferragosto disputará um amistoso contra o Manchester United em Breslávia, na Polônia.


O goleiro e o meio-campista, que disputaram a última partida na Copa do Mundo em 18 de julho (a decisão do terceiro lugar perdida pela França por 6 a 4 para a Inglaterra), terão assim, na prática, um mês de férias. Para ambos, trata-se de um retorno adiado que está irritando os torcedores do Milan, enquanto do outro lado do Naviglio os torcedores da Inter já receberam de volta Lautaro e o novo reforço Stones, também envolvidos na Copa do Mundo até as finais.



  • OS SINAIS

    Em relação aos dois franceses, também há nuances diferentes. Se, por parte de Rabiot, ainda durante a Copa do Mundo, havia chegado uma declaração de amor ao Milan para tentar conter os rumores de que ele estaria próximo de pedir uma transferência ("Claro que recomeço no Milan, vou falar com Amorim"), por parte do goleiro e capitão do Milan, os sinais são vários e, no mínimo, contraditórios. Primeiro, a remoção de qualquer referência nas redes sociais ao universo do Milan (incluindo a descrição AC Milan player), depois a ausência no funeral do ídolo do Milan, Franco Baresi.


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  • O MERCADO

    Muitos, nestas horas, se perguntam se por trás dessas férias prolongadas pode haver pretensões de mercado. Até hoje, não há sinais nesse sentido, e por trás do pedido de descanso dos dois é muito provável que haja realmente apenas a vontade de se recuperar completamente dos resquícios de uma Copa do Mundo perdida mesmo sendo amplos favoritos. Mas o mercado sempre nos acostumou a surpresas e a mudanças repentinas de posição e de sensibilidade. E, por isso, aguardamos o retorno de Maignan e Rabiot a Milanello para entender de verdade, por seus olhares e, sobretudo, por suas primeiras palavras, se o envolvimento com o universo do Milan ainda será total ou se haverá, ao menos para um dos dois, um fim de mercado com fogos de artifício.


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