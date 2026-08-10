Mike Maignan e Adrien Rabiot deveriam ter se reapresentado ao Milan por volta de 12 de agosto, para iniciar a preparação depois das férias pós-Copa do Mundo. Na última hora, porém, ambos comunicaram ao clube que precisavam de mais alguns dias, adiando o retorno para o dia 16, exatamente uma semana antes da estreia no campeonato contra o Torino. A equipe de Ruben Amorim, após o fim da turnê pela Ásia e Oceania, voltará aos trabalhos justamente na quarta-feira, dia 12, e no dia de Ferragosto disputará um amistoso contra o Manchester United em Breslávia, na Polônia.





O goleiro e o meio-campista, que disputaram a última partida na Copa do Mundo em 18 de julho (a decisão do terceiro lugar perdida pela França por 6 a 4 para a Inglaterra), terão assim, na prática, um mês de férias. Para ambos, trata-se de um retorno adiado que está irritando os torcedores do Milan, enquanto do outro lado do Naviglio os torcedores da Inter já receberam de volta Lautaro e o novo reforço Stones, também envolvidos na Copa do Mundo até as finais.







